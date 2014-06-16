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غلام الله يتحاشى ورئيس لجنة الإفتاء يُبقي الغموض

الحراقة آثمون حتى لو لم نحرّم الحرقة

  21 فيفري 2018 - 21:35   قرئ 102 مرة   0 تعليق   الوطني
الحراقة آثمون حتى لو لم نحرّم الحرقة

المجلس الإسلامي الأعلى يقترح إنشاء وزارة للهجرة

أبقى المجلس الإسلامي الأعلى الضبابية على حكم ركوب الجزائريين البحر لبلوغ أوروبا، حيث تحاشى رئيس الهيئة بوعبد الله غلام الله الإعلان عن فتوى صريحة تنص على عدم جواز هذا الفعل، في حين قال رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس  إنهم لم يحرموا الهجرة غير الشرعية  وأضاف  غير أن الحراقة آثمون .

 

 قال غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، في هذا الصدد إن الجزائر تقف أمام ظاهرة مؤلمة لا يمكن التهاون فيها، وعبر في كلمته الافتتاحية لليوم الدراسي حول الهجرة غير الشرعية الذي نظم بمقر المجلس في بن عكنون، عن رغبته في أن يتناول الباحثون هذه الظاهرة بجد بهدف إيجاد حلول لها، في حين تحاشى في كلمته وأثناء الندوة الصحفية التي نظمت عقب انتهاء أشغال اليوم الدراسي الخوض في حكم  الحرقة  وركوب قوارب الموت، وقال في رده على أسئلة الصحفيين إنهم قدموا مقترحا لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في هذا الاطار وفي حال قبل الوزير محمد عيسى سوف نعلن عن حكمها الشرعي، وأضاف  عودوا الى ما قاله رئيس لجنة الإفتاء .

أما رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى كمال بوزيد فأبقى، أمس، ضبابية على الحكم الشرعي للحرقة وركوب قوارب الموت، حيث قال في مداخلته خلال ذات المناسبة إنهم لم يحرموا الهجرة غير الشرعية إلا أن  الحراقة  آثمون، واعتبر أن هذه الأخيرة، في إشارة الى الشباب الجزائري الذي يركب قوارب الموت من الجزائر نحو الشواطئ الأوربية، تنجر عنه جملة من المخالفات والمفاسد، على غرار الخروج عن طاعة ولي الأمر، تعريض النفس والمخاطرة بها من غير مسوغ شرعي، حيث اتفق العلماء- حسبه - على أن ركوب البحر إذا كان مهلكا لا يجوز، بالإضافة الى ما يترتب عليه من إذلال للنفس وخرق المعاهدات والعقود الدولية التي تنظم الدخول والخروج من الدول، وكذا التزوير والغش والتدليس على السلطات وفق قوله، وما تستلزم من تعاون على التزوير حيث يلجأ  الحراق  إلى من يساعده دائما في هذه المهمة مقابل أجر، وكان المتحدث دائما يستشهد بآيات وأحاديث وبراهين على صحة كلامه كتلك التي تشير لعدم جواز التأدية بالنفس الى التهلكة، وأشار رئيس لجنة الإفتاء إلى أن الهجرة المؤدية الى الموت أو يغلب عليها الظن غياب الأمان والسلامة، تظهر أنها  حرام ، مشيرا إلى أن  الحقرة  والظلم والاذلال  حرام  أيضا، وفصل بوزيد أكثر بالقول  إن ركوب البحر في هيجانه وبسفينة لا تصلح، ويغلب عليها عدم توفر السلامة، أقل ما يقال عنه إنه إثم . واقترح المتحدث في ذات الصدد إنشاء وزارة للهجرة حتى تتمكن الدولة من التعاقد مع دول أخرى بحاجة الى الطاقات البشرية، وتمسح لمن تراهم غير معطلين للاقتصاد بالسفر الى الخارج، وضمان من يقوم مقامهم، وهنا يكون التحكم في هذه الظاهرة عبر ارسال دفعات على غرار ما هو متعامل به مع الأئمة وغيرهم.

 زين الدين زديغة

 

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