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ضمن التقرير السنوي الذي سيرفعه لرئيس الجمهورية

مجلس حقوق الإنسان يقترح إعادة النظر في قانون الأسرة

  21 فيفري 2018 - 21:43   قرئ 99 مرة   0 تعليق   الوطني
مجلس حقوق الإنسان يقترح إعادة النظر في قانون الأسرة

دعت رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، فافا بن مرزوقي، إلى إعادة النظر قانون الأسرة ، خصوصا ا المادة 66 المتعلقة بحضانة الطفل بعد إعادة زواج الأم حفاظا على مصالح الطفل.

 

تضمن التقرير السنوي الأول لعام 2017 الذي سيرفعه المجلس الوطني لحقوق الانسان تقريره إلى رئيس الجمهورية قريبا عدة اقتراحات وتوصيات، ومن بين أهم هذه الاقتراحات تلك المتعلقة بقانون الاسرة فيما يتعلق بحق الحضانة، وفيما يخص ظاهرة الهجرة غير الشرعية دعا المجلس في تقريره السلطات إلى مزيد من التكفل بانشغالات الشباب معتبرا إياها بمثابة  انتحار ، ودافع نفس التقرير عن عمليات ترحيل الجزائر لبعض المهاجرين غير الشرعيين بأنها تتم بناء على طلب من بلدانهم وبكرامة واحترام تام للقوانين والإجراءات الخاصة بمجال حماية حقوق الانسان، كاشفا عن طلبه من بعض المنظمات غير الحكومية التي تروج لتقارير سوداء عن هذا الملف زيارة الجزائر واستطلاع الواقع فيما يخص تكفل الجزائر بهذا الملف. وكشفت رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، فافا بن مرزوقي، عن تقديم المجلس في تقريره السنوي الأول لعام 2017 -والذي سيرفع الى رئيس الجمهورية قريبا- العديد من الاقتراحات والتوصيات التي تتعلق بمجال حقوق الإنسان -سواء على الصعيد الوطني أو الدولي- مشيرة إلى أن أهم الاقتراحات التي جاء بها الأخير تلك المتعلقة بقانون الاسرة باقتراح إعادة النظر في هذه المادة 66، واعتبرت المسؤولة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمثابة  انتحار  داعية السلطات إلى مزيد من التكفل بانشغالات الشباب، مؤكدة  أن عمليات ترحيل الجزائر لبعض المهاجرين غير الشرعيين كان بناء على طلب من بلدانهم، منوهة بإدراج المراقبة الإلكترونية للمساجين عن طريق آلية السوار الإلكتروني، وأوضحت. وأردفت المتحدثة أن أهم الاقتراحات التي تضمنها التقرير السنوي الاول لعام 2017 تتعلق بقانون الأسرة، حيث أشارت بن زروقي إلى أن قانون الأسرة الذي يمنح في مادته 64 الحضانة بعد طلاق الزوجين للأم يسقط في مادته 66 هذه الحضانة بمجرد إعادة زواج الأم من غير محرم لها وعليه يقترح المجلس إعادة النظر في هذه المادة بما يحفظ المصالح العليا للطفل من خلال اسناد الحضانة بناء على حكم قضائي يصدره قاضي شؤون الأسرة بعد تحقيق اجتماعي وأخذ رأي الطفل بعين الاعتبار في الجهة الحاضنة التي يختارها بعد اعادة زواج أمه. وفيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية، عبرت رئيسة المجلس عن أسفها لعودة ظاهرة الهجرة غير الشرعية معتبرة إياها بمثابة  انتحار ، داعية في ذات السياق السلطات العمومية إلى مزيد من التكفل بانشغالات الشباب سواء كانت انشغالات اقتصادية أو اجتماعية وكذا العمل على مواصلة ادماجهم في مناصب عمل مناسبة، اما فيما يتعلق بعمليات ترحيل الجزائر لبعض المهاجرين غير الشرعيين، أوضحت بن زروقي، أن عمليات ترحيل الجزائر لبعض المهاجرين غير الشرعيين كان بناء على طلب من بلدانهم وتمت هذه العمليات، كما قالت  بكرامة واحترام تام للقوانين والإجراءات الخاصة بمجال حماية حقوق الانسان .  وذكرت المتحدثة في هذا الإطار أن الجزائر تحرص على عدم ترحيل المرأة الحامل ويتم تجميعها عائليا مع زوجها وأبنائها، مؤكدة أن المجلس طالب من بعض المنظمات غير الحكومية التي تروج لتقارير سوداء عن هذا الملف كمنظمة العفو الدولية زيارة الجزائر واستطلاع الواقع فيما يخص تكفل الجزائر بهذا الملف الذي يتم بكل إنسانية خاصة وأن الدين الإسلامي الحنيف لا يسمح بالمعاملة السيئة للأشخاص، وحسب نفس المسؤولة فإن المجلس نوه ف ذات التقرير إلى إدراج المراقبة الإلكترونية للمساجين عن طريق آلية السوار الإلكتروني وبمختلف الآليات القانونية والتشريعية الموجودة لحماية حقوق الإنسان خاصة ما تعلق بفئتي الأطفال القصر والنساء.

  بوعلام حمدوش

 

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