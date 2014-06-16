أمنيستي الدولية.. الجزائر قطعت أشواطا في مجال حماية حقوق الانسان

صرحت مديرة منظمة “أمنيستي انترناشيونال” بالجزائر حسينة أوصديق اليوم أن الجزائر سجلت تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان خلال 2017.

وأشادت أوصديق على هامش عرض التقرير السنوي 2017، بالتسهيلات التي اتخذتها الجزائر في مجال الدفاع عن حقوق الانسان .

لاسيما ما تعلق بمشروع طلب اللجوء إلى الجزائر والعنف الممارس ضد المرأة وكذا القوانين الدستورية حول الحركات الجمعوية.

كما ذكر بمبادرة نورالدين بدوي بسن قوانين لتسوية وضعية المهاجرين، من خلال منحهم رخص عمل واصفة هذا الإجراء بالنبأ السار.

و من جهة أخرى دعت اوصديق إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الدفاع عن حقوق الانسان واحترامها.

خاصة و أن كل هذه الاجراءات تمضي في الاتجاه الصحيح.

وأضافت أن هنالك تقدما لكنه غير كاف لأننا ننتظره منذ أمد، و لابد أن يكون مطابقا للمعايير الدولية.

واعتبرت أوصديق انه يتعين أن نحدد جعل حقوق الإنسان البوصلة التي ترشدنا في مجال صياغة القوانين كهدف.