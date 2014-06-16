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ساهل من أنقرة: 797 شركة تركية تعمل في الجزائر توظف 28 ألفا و434 شخصاً

  23 فيفري 2018 - 11:00   قرئ 25 مرة   0 تعليق   الوطني
ساهل من أنقرة: 797 شركة تركية تعمل في الجزائر توظف 28 ألفا و434 شخصاً

قال وزير الخارجية عبد القادر مساهل، إن حجم التبادل التجاري مع تركيا يبلغ سنويا 3.5 مليارات دولار أمريكي.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، أمس الخميس، عقب اجتماع ثنائي وعلى مستوى الوفود في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف مساهل أن 797 شركة تركية تعمل في الجزائر، توظف 28 ألفا و434 شخصاً.

وأوضح أن العلاقة بين تركيا والجزائر في المجال الاقتصادي مبنية على أساس ربح الطرفين.

وبيّن مساهل ان الجزائر  تسعى إلى تنويع مصادر دخل اقتصادها بمعزل عن النفط والغاز الطبيعي.

لافتاً إلى أن الجزائر فيها الكثير من الفرص في مجال السياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

لفت إلى أنه بحث مع تشاوش أوغلو العديد من القضايا الإقليمية والتطورات في سوريا وليبيا.

مبيناً أنه أطلع نظيره التركي على موقف الجزائر حيال حل المشاكل في ليبيا وسوريا.

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