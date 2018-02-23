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بن غبريت تفتح النار على النقابة في رسالة وجهتها للتلاميذ وأوليائهم

كنابست خارجة عن القانون .. إضرابها غير شرعي ومجانية التعليم في خطر

  23 فيفري 2018 - 21:19   قرئ 95 مرة   0 تعليق   الوطني
كنابست خارجة عن القانون .. إضرابها غير شرعي ومجانية التعليم في خطر

فتحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت النار على نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التربية للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية  كنابست  في رسالة وجهتها للتلاميذ وأوليائهم، وكل موظفي القطاع، حيث وصفت النقابة بـبالخارجة عن القانون ، وأن إضرابها  مزايدات نقابية ، كما اتهمتها بمحاولة ضرب المدرسة العمومية المجانية، مؤكدة أنه بات من الضروري تكوين الأساتذة في  آداب وأخلاقيات مهنة التدريس ، لا سيما ما تعلق باحترام حق التلميذ في الدراسة، واحترام قوانين الجمهورية.

دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في رسالة وجهتها للتلاميذ وأوليائهم إلى مواصلة العمل والمواظبة على الدراسة، مؤكدة التزام الوزارة  بتوفير التأطير اللازم في ظل الوضعية  المعقدة التي فرضت عليهم  والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار، لتشدد في الإطار نفسه على أن التلاميذ  لا يمكنهم دفع ثمن مزايدات نقابية لا تحترم قوانين الجمهورية .

بن غبريت..  لا بد من اللجوء إلى قوانين الجمهورية لضمان تمدرس التلاميذ 

ذكرت بن غبريت بالجهود التي بذلتها الوصاية لتجنب الوضع الحالي، من خلال عقد سلسلة من اللقاءات  الماراطونية  مع النقابات، ومن بينها المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التربية للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية  كنابست ، الذي جمعتها به قبل الإضراب لقاءات ثنائية وجماعية، كان الهدف منها حسب الوزيرة  إقناع هذه النقابة بعدم اللجوء إلى الإضراب المفتوح، مع إبقاء أبواب الحوار مفتوحة ، مؤكدة بأنه كان لا بد من اللجوء إلى قوانين الجمهورية من أجل ضمان تمدرس التلاميذ، موضحة أنها تعي جيدا القلق الذي يشعر به التلاميذ إزاء هذا الوضع، وتقدر مدى تضررهم منه، خاصة في ظل توقفهم عن الدراسة لمدة، والتأخر الذي طرأ على سير الدروس، مشيرة إلى أن أبناء العائلات ميسورة الحال كانوا يتابعون دروسا خصوصية، وهو الخلل الذي أكدت على معالجته من خلال تطبيق مبدإالإنصاف، وتكافؤ الفرص الذي يعمل القطاع على تجسيده  بشكل فعلي  في الميدان.

نبيل شعبان

 

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