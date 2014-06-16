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سيدي السعيد يخرج عن صمته ويفتح النار على خصومه

أنا باق على رأس المركزية النقابية ولسنا حركى لتشتمونا

  23 فيفري 2018 - 21:21   قرئ 49 مرة   0 تعليق   الوطني
أنا باق على رأس المركزية النقابية ولسنا حركى لتشتمونا

فتح الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أمس، النار على خصومه الذين طالبوه بالرحيل من رآس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في إشارة منه إلى  الحركة التصحيحية  التي قادها الأمين الوطني السابق المكلف بالتنظيم على مستوى الاتحاد محمد الطيب حمارنية.

 

رد سيدي السعيد صبيحة أمس، على خصومه المطالين برحيله وذلك خلال اشرافه رفقة وزير الطاقة والرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور على إعادة تجديد انتخاب أعضاء النقابة الوطنية لعمال ومستخدمي مؤسسة  سوناطراك  بوهران، حيث أكد الرجل في تصريح مقتضب له  إنه لا يعير أي اهتمام لخصومه الذين يسبونه ويسبون المركزية النقابية، مؤكداً بقوله  إننا في الاتحاد لسنا بوشكارة أو حركى حتى نتلقى سيلا من الاتهامات والشتائم ، مضيفا أن كل ما يقال هنا وهناك لا يزعجه على الإطلاق، قائلا  خليهم يسبوا صباح وعشية لن يقلقوني . وأوضح سيدي السعيد أنه باق على رأس المركزية النقابية بالرغم من محاولات البعض الاصطياد في المياه العكرة. في سياق منفصل، قال سيدي السعيد إن ثقافة التصدي لن تجدي نفعا بل يجب العمل وفق ثقافة  سمعلي ونسمعلك  وذلك في إشارة منه إلى إضرابات واحتجاجات الأطباء المقيمين والمجلس الوطني لأستاذة التعليم التقني والثانوي بقطاع التربية  كناباست . وهنأ عبد المجيد سيدي السعيد جميع عمال مؤسسة  سوناطراك  وفدرالية المحروقات مشيدا بتماسك مناضليها، متهما أطرافا لم يسمها بأنها أرادت ضرب استقرار الجزائر وشعبها باسم  او جي تي يا  سنة 2011. جدير بالذكر أنه تم إعادة انتخاب أعضاء النقابة الوطنية لعمال ومستخدمي مؤسسة سوناطراك بالندوة العاشرة بوهران، أمس، ناهيك عن إعطاء أوامرا تتعلق بإعادة الاعتبار للتعاضدية الوطنية لعمال المحروقات من أجل دعم وتسوية وضعيات أزيد من تسعة ألاف متقاعد بعد تعافي التعاضذية من الناحية المالية، وذلك على هامش التحضير للاحتفالات بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي تحضتنها اليوم، عاصمة الغرب وهران بحضور وفد رسمي يقوده كل من وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي، وزير الطاقة مصطفى قيتوني والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد.

أحمد بن عطية

 

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