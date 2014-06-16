انطلاق الإحتفالات للذكرى المزدوجة لـ 24 فيفري بوهران

انطلقت الإحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات المصادفة ليوم 24 فيفري.

الإحتفالات انطلقت اليوم السبت بولاية وهران، بحضور ثلاثة أعضاء من الحكومة والسلطات المحلية ونقابيين.

وقد حضر الوفد الرسمي بهذه المناسبة مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بساحة “الطحطاحة” بحي “المدينة الجديدة”.

كما تم قراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء ثورة التحرير.

ويضم الوفد الرسمي المشارك في إحياء هذه الذكرى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ووزير الطاقة مصطفى قيطوني .

بالإضافة إلى وزيرالعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد.