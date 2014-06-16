إطلاق إسم الرئيس الراحل هواري بومدين على ملعب فلسطين الدولي

قرّر المجلس البلدي لمدينة دورا جنوب الخليل، إطلاق إسم الرئيس الجزائري الأسبق المناضل هواري بومدين على ملعب دورا الدولي.

وحسب وكالة “معا” الإخبارية، أنه نظرا للعلاقات التاريخية بين الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني نعتبر فلسطين والجزائر جسد واحد.

نظرا للتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري، وتقديرا من الأسرة الرياضية الفلسطينية، وعلى رأسها اللواء جبريل الرجوب.

وأكد القائم بالأعمال رئيس بلدية دورا فوزي أبو هليل، أن هذا القرار بمثابة رسالة من الوفاء والتقدير للشعب الجزائري.

وأن هذه الرسالة من الشعب الفلسطيني لما يلاقيه من دعم وإسناد من الجزائر، ويعتبر مصدر عزة وكرامة بالنسبة لفلسطين وثورتها.

التي لا تزال مستمرة حتى الاستقلال بقيادة الرئيس الفلسطيني.