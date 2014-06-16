إطلاق إسم الرئيس الراحل هواري بومدين على ملعب فلسطين الدولي

شريط الاخبار
تركيا تقدم للجزائر لائحة بأنشطة منظمة قولن على ترابها الأورو يرتفع مجددا مقابل الدينار في المعاملات الرسمية وزارة الطاقة تشرع في مراجعة قانون المحروقات الحكومة تشدد الخناق على كبار منتجي الحليب وتفتح تحقيقا معهم فتح فروع بنكية جزائرية بالخارج سيكون عبر مراحل كنابست خارجة عن القانون .. إضرابها غير شرعي ومجانية التعليم في خطر زطشي يسيّر بالهاتف وسيقود الكرة الجزائرية إلى الهاوية أنا باق على رأس المركزية النقابية ولسنا حركى لتشتمونا مصانع تركيب السيارات تغري تبحث عن شركات المناولة للاستثمار بالجزائر الجيش يصدّ كل محاولات الاختراق وتهريب الأسلحة وزارة السكن تضع آخر الرتوشات لبعث المشاريع المتوقفة بـ 20 ولاية في عمليات التحسيس عصابة تسطو على شقة وتستولي على أغراض ثمينة بباب الزوار الجانب البيداغوجي حكر على وزارة التربية والبلدية ممنوعة من التدخّل فيه سوناطراك توظف 12 ألف عامل خلال السنوات الخمس المقبلة الحكومة تُقنن عملية فتح المناصب العليا في البلديات والولايات السلطات العليا تعجّل بتسوية ملفّ إعادة بنادق الصيد لأصحابها 4 بالمائة من سجناء الإرهاب بإسبانيا جزائريون أويحيى يتّهم أطرافا بتأليب الجبهة الاجتماعية للمناورة حول الرئاسيات وزارة الداخلية تحذر من إفشاء السر المهني عبر الفايس بوك الوكالات السياحية مسؤولة عن تراجع السياحة الداخلية آلاف كبار السن المشاركين أكثر من 10 مرات يتنافسون على 2000 جواز شبكة سفّرت 16 شخصا للقتال في صفوف داعش بسوريا والعراق تنصيب الفرع المهني لزراعة الزيتون بتيزي وزو بنك الجزائر يدعو البنوك لتسهيل عمليات الإيداع والسحب مشروع تفعيل المفتشية العامة للعمران واستقبال الطعون قيد الدراسة 77 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب التكتل النقابي في اليوم الثاني لوبان يعترف بتعذيب الجيش الفرنسي للجزائريين أردوغان في زيارة إلى الجزائر الإثنين المقبل ضمن جولة إفريقية الحراقة آثمون حتى لو لم نحرّم الحرقة أفسيو في مسعى لاستقطاب الرأسمال الكندي إلى الجزائر مجلس حقوق الإنسان يقترح إعادة النظر في قانون الأسرة تقديم موعد اختبارات الفصل الثاني ليوم الأحد المقبل ربراب يطمح لشراكة مع تويوتا في صناعة السيارات حجز ألفي أورو في رحم سيدة بمطار هواري بومدين عائلة آيت أحمد ترفض التدخّل لحلحلة التشنّج الحاصل في الأفافاس 8 آلاف عائلة ستغادر مساكن الضيق والقصدير قبل رمضان النهضة تدعو الرئيس لمخاطبة الشعب وبحمس تطالب بالحوار جازي تساهم بخبرتها في إطلاق الجيل الرابع في بنغلاديش الجنايات تفتح ملف اختفاء 13 قطعة سلاح من مخزن الأمن الولائي للجزائر
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. إطلاق إسم الرئيس الراحل هواري بومدين على ملعب فلسطين الدولي

إطلاق إسم الرئيس الراحل هواري بومدين على ملعب فلسطين الدولي

  24 فيفري 2018 - 10:15   قرئ 28 مرة   0 تعليق   الوطني
إطلاق إسم الرئيس الراحل هواري بومدين على ملعب فلسطين الدولي

قرّر المجلس البلدي لمدينة دورا جنوب الخليل، إطلاق إسم الرئيس الجزائري الأسبق المناضل هواري بومدين على ملعب دورا الدولي.

وحسب وكالة “معا” الإخبارية، أنه نظرا للعلاقات التاريخية بين الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني نعتبر فلسطين والجزائر جسد واحد.

نظرا للتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري، وتقديرا من الأسرة الرياضية الفلسطينية، وعلى رأسها اللواء جبريل الرجوب.

وأكد القائم بالأعمال رئيس بلدية دورا فوزي أبو هليل، أن هذا القرار بمثابة رسالة من الوفاء والتقدير للشعب الجزائري.

وأن هذه الرسالة من الشعب الفلسطيني لما يلاقيه من دعم وإسناد من الجزائر، ويعتبر مصدر عزة وكرامة بالنسبة لفلسطين وثورتها.

التي لا تزال مستمرة حتى الاستقلال بقيادة الرئيس الفلسطيني.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات