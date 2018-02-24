إجراءات الفصل مستمرة ومئات الأساتذة يستأنفون العمل

بن غبريت تمنع مغادرة التلاميذ من المدارس خلال أيام الإضراب

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أمرت وزارة التربية الوطنية مدراء المؤسسات التربوية عبر الوطن بمنع التلاميذ من مغادرة المدارس خلال أيام الإضراب واستغلال أوقات الفراغ لتقديم نشاطات رياضية ودروس ثقافية حفاظا على الاستقرار وتمدرس التلاميذ ، وفي المقابل أعطت وزارة العمل الضوء الأخضر لوزارة التربية لتطبيق إجراءات فصل الأساتذة المضربين عن العمل استجابة لنداء نقابة كنابست واستخلافهم بالأساتذة الاحتياطيين والمتقاعدين استنادا لقرار العدالة بعدم شرعية الإضراب المفتوح.

وجهت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، تعليمة لمدراء التربية للولايات ومدراء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة تتضمن منع إخراج التلاميذ من المؤسسات التربوية أثناء فترة الدراسة خارج المؤسسة جراء الإضراب حفاظا على الاستقرار وتمدرس التلاميذ، مشددة على ضرورة تجنيد كل الموظفين من أساتذة و مساعدين تربويين و مفتشي التربية وكل موظفي الإدارة لهذه العملية.

في ذات السياق، أمرت المسؤولة الأولى على رأس قطاع التربية الأساتذة بإشغال التلاميذ بنشاطات ثقافية ورياضية خلال فترة الإضراب داخل المؤسسات التربوية، مذكرة بأن المسؤولية الكاملة تقع على مدراء المؤسسات التربوية في حالة الإخلال بالنصوص والتشريع المعمول به، وفيما يخص استمرار الإضراب الوطني الذي دعت إليه نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية كنابست ، وجّهت وزارة العمال والتشغيل والضمان الاجتماعي إعذارا للنقابة، تؤكد من خلاله أن عدم احترام تطبيق قرار العدالة الذي أعلن عدم شرعية الإضراب، ينجر عنه متابعات تأديبية ضد العمال الذين شاركوا فيه، وذلك في حالة استمرار الإضراب، مضيفة أن المستخدم وزارة التربية يمكنه طبقا لأحكام التنظيم الساري المفعول، مباشرة إجراءات العزل التي تتحمل نقابة كنابست مسؤوليتها، داعية المنسق الوطني للنقابة إلى احترام تطبيق قرارات العدالة، كون أن النقابة في وضعية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما على أثر رفضها تطبيق قرارات العدالة. من جهة أخرى، أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن جميع الموارد المتوفرة سيتم تسخيرها من أجل تدارك التأخر المسجل في الدروس، وأن الإدارة ستسهر على الحفاظ على الخدمة العمومية للتربية، مضيفة في تصريح صحفي أن جميع الإجراءات قد اتخذت، سواء على المستوى البيداغوجي، من خلال تكييف جداول التوقيت، ومراجعة التقدم بغية ضبط البرامج التعليمية حسب الوقت الضائع،

و متابعة المستخلفين داخل القسم و مرافقتهم من خلال التكوين في إطار جماعي وتجنيد بعض المتقاعدين، كما أكدت بن غبريت أن الوزارة ستقوم بتوفير الأرضية التعليمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، والتي تتضمن عددا هاما من الدروس، التمارين والتصحيحات، وحتى من الناحية الإدارية، وذلك باستخلاف الأساتذة المضربين، وذلك من خلال طريقتين وهما اللجوء إلى القائمة الاحتياطية التي تحتوي على عدد كبير من المترشحين المحتملين للتعليم الذين نجحوا في مسابقة التوظيف التي نظمتها الوزارة، والإستخلاف إذا تطلب الأمر ذلك.