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في حصيلة لعمليات مصالح الأمن العمومي لعام 2017

263 مليار سنتيم دخلت الخزينة العمومية بفضل بروسيات الشرطة

  24 فيفري 2018 - 20:25   قرئ 52 مرة   0 تعليق   الوطني
263 مليار سنتيم دخلت الخزينة العمومية بفضل بروسيات الشرطة

تمكنت مصالح الشرطة من تزويد الخزينة العمومية بما لا يقل عن 2.63 مليار دينار خلال سنة  2017من خلال  البروسيات ، حيث كشفت الاحصائيات االتي قدمها مدير الأمن العمومي عيسى نايلي مراقب شرطة محمود رابح عن تسجيل 1.313.483 مخالفة مرورية متنوعة عبر 48 ولاية.

 

بلغت قيمة الغرامات التي سجلتها مصالح الشرطة عبر الوطن 2.63 مليار دينار باحتساب قيمة الغرامات بـ 2000 دج فقط رغم أن العديد من المخالفات تستوجب دفع قيمة 4000 دج، أين أشارت الاحصائيات التي قدمها مدبر الأمن العمومي إلى تسجيل 73563 مخالفة مرورية، في حين تم وضع 28513 سيارة في المحشر، كما تم تسجيل 19333 جنحة مرورية، إضافة إلى 866159 غرامة جزافية إضافة إلى سحب 224779 رخصة سياقة خلال سنة 2017.

وتبعا لذات المصدر، فإن مصالح الأمن العمومي المجهزة بالرادارات المتحركة لمراقبة السرعة تمكنت خلال الفترة عينها من تسجيل ما مجموعه 4802 عملية، في حين بلغت عدد حواجز المراقبة المرورية المنصبة 340763 حاجز، إضافة إلى إحصاء 1007513 دورية راجلة 1133434 دورية متنقلة، و4802 عملية مرافقة وفود باستخدام الدراجات النارية، وتأتي هذه الأرقام لتعكس حجم التجاوزات التي يرتكبها مستخدمو السيارات، إضافة إلى حجم المجهودات المادية والمعنوية التي تبذلها مصالح الأمن الوطني في محاربة إرهاب الطرقات، أين تم تسجيل 15335 حادث مروري راح ضحيتها 726 شخص وأصيب فيه 18302 شخص، مقابل 15451 حادث في سنة 2016 أي بتراجع بنسبة 0.81 راح ضحيتها 686 شخص بزيادة بنسبة 5.83 بالمائة وأصيب فيه 18302 بتراجع بنسبة 1.04 بالمائة.

وفيما يتعلق بالعاصمة فقد بلغ عدد المخالفات المرورية 156534 سنة 2017 مسجلة تراجعا بنسبة 13.82 بالمائة مقارنة بـسنة 2016 أين تم تسجيل 181651 مخالفة، في حين تم سحب 40192 رخصة سياقة وتراجعت النسبة بـ 18.85 بالمائة مقارنة بـسنة 2016 أين تم تسجيل سحب 49529 رخصة سياقة، كما بلغ عدد حوادث المرور في سنة 2017، 809 حادث وتم إحصاء 909 جريح و37 حالة وفاة.

أسامة سبع

 

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