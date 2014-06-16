شريط الاخبار
عصابــــات تستغــــل واد كنيـــس لعــــرض أسلحـــة محظـــورة ونشـــر إعلانـــات كاذبـــة لبيـــع السيـــارات بن غبريت تمنع مغادرة التلاميذ من المدارس خلال أيام الإضراب بوتفليقة يتمسك ببن غبريت ويدعو نقابات التربية للتعقل المحكمة العليا لجنوب إفريقيا تنتصر للصحراء الغربية 263 مليار سنتيم دخلت الخزينة العمومية بفضل بروسيات الشرطة ألفا حاج إضافي يعانقون حلم أداء الحج هذا الموسم عمال البلديات في إضراب وطني لثلاثة أيام بداية من الغد رواتب الأطباء المقيمين الأضعف مقارنة بموظفي الأمن في الشركات الكبرى كناس ينفي مثول منسق مجلسه الوطني أمام العدالة الوجه الخفي لنشاط استيراد السيارات من أوروبا ودبي إلى الجزائر! إضراب جديد للتكتل النقابي لمختلف النقابات يوم 04 أفريل الإصلاحات التي قام بها بوتفليقة عززت مكانة المرأة في المركزية النقابية إضرابكم غير شرعي وقرار عزل الأساتذة المضربين قانوني أوبك تدرس تخفيف قيود إنتاج النفط العام المقبل توقيف 7 مهرّبين وحجز بندقيتي صيد الإدارة تعاقبنا لأننا حضن للحركات الاحتجاجية ارتفاع محسوس في أسعار اللحوم البيضاء تنسيقية 21 مؤسسة عمومية تدعم سيدي السعيد وتطالب بتحسين الأجور مديرية التجارة لبومرداس تنشئ نقاط بيع للقضاء على المضاربة عملية ترحيل جديدة للمهاجرين الأفارقة نحو بلدانهم تركيا تقدم للجزائر لائحة بأنشطة منظمة قولن على ترابها الأورو يرتفع مجددا مقابل الدينار في المعاملات الرسمية وزارة الطاقة تشرع في مراجعة قانون المحروقات الحكومة تشدد الخناق على كبار منتجي الحليب وتفتح تحقيقا معهم فتح فروع بنكية جزائرية بالخارج سيكون عبر مراحل كنابست خارجة عن القانون .. إضرابها غير شرعي ومجانية التعليم في خطر زطشي يسيّر بالهاتف وسيقود الكرة الجزائرية إلى الهاوية أنا باق على رأس المركزية النقابية ولسنا حركى لتشتمونا مصانع تركيب السيارات تغري تبحث عن شركات المناولة للاستثمار بالجزائر الجيش يصدّ كل محاولات الاختراق وتهريب الأسلحة وزارة السكن تضع آخر الرتوشات لبعث المشاريع المتوقفة بـ 20 ولاية في عمليات التحسيس عصابة تسطو على شقة وتستولي على أغراض ثمينة بباب الزوار الجانب البيداغوجي حكر على وزارة التربية والبلدية ممنوعة من التدخّل فيه سوناطراك توظف 12 ألف عامل خلال السنوات الخمس المقبلة الحكومة تُقنن عملية فتح المناصب العليا في البلديات والولايات السلطات العليا تعجّل بتسوية ملفّ إعادة بنادق الصيد لأصحابها 4 بالمائة من سجناء الإرهاب بإسبانيا جزائريون أويحيى يتّهم أطرافا بتأليب الجبهة الاجتماعية للمناورة حول الرئاسيات وزارة الداخلية تحذر من إفشاء السر المهني عبر الفايس بوك
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. رواتب الأطباء المقيمين الأضعف مقارنة بموظفي الأمن في الشركات الكبرى

بن يونس يطالب بإعداد دراسة تقييمية لنظام الخدمة المدنية:

رواتب الأطباء المقيمين الأضعف مقارنة بموظفي الأمن في الشركات الكبرى

  24 فيفري 2018 - 20:25   قرئ 51 مرة   0 تعليق   الوطني
رواتب الأطباء المقيمين الأضعف مقارنة بموظفي الأمن في الشركات الكبرى

اعتبر رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، رواتب الأطباء المقيمين بالأضعف مقارنة بعض موظفي الأمن في عديد الشركات الكبرى، مؤكدا عن عدم جدوى الخدمة المدنية التي لم توفر منذ أكثر من 20 سنة على تطبيقها الأطباء المختصين في منطقة الهضاب العليا والجنوب، واستبعد بن يونس رفع رواتب هذه الفئة في الوقت الراهن على خلفية الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

 

قال بن يونس خلال اشرافه على احتفاليات الذكرى السادسة لإنشاء الحركة الشعبية الجزائرية، أمس بولاية الشلف، إن رواتب الأطباء المقيمين تعد الأضعف مقارنة ببعض موظفي الأمن في عديد الشركات الكبرى، حيث أبدى المتحدث تضامنه مع الأطباء المقيمين.

بخصوص الخدمة المدنية التي تعد من مطالب الأطباء المقيمين، أشار بن يونس إلى عدم جدواها حليا بعد أن  لم توفر منذ أكثر من 20 سنة على تطبيقها الأطباء المختصين في منطقة الهضاب العليا والجنوب، فيما يرتكز90 بالمائة من الاخصائيين في الشمال وهو ما يؤكد -على حد تعبيره- فشل هذ ا النظام، مطالبا بإعداد دراسة تقييمية لهذا النظام. في الجانب الاقتصادي، أكد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية في كلمته بفشل نظام التراخيص على الاستيراد، مشيرا إلى أن هذا الفشل لم يكن على مستوى النظام بل على مستوى تطبيقه، كما انتقد رفع قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد إلى مئات المواد، واعتبر وزير التجارة الاسبق أن هذا منافي لمبدأ حرية التجارة التي يقتضي أن يكون نظام التراخيص استثنائي وليس قاعدة.

وانتقد بن يونس خصومه السياسيين الذين يتهمون حزبه بالدفاع عن مبدا الخوصصة، نافيا أنه تحدث يوما عن بيع الخطوط الجوية الجزائرية للطيران أو سونلغاز أو سوناطراك، كاشفا أنه ضد ما سماه تغطية عجز تلك المؤسسات العمومية من أموال الخزينة قائلا:  كيف لا يتقاسم عمال الجوية الجزائرية مثلا أرباح مؤسستهم مع الشعب، لكنهم يلجؤون إلى خزينة الدولة حين تعاني مؤسستهم من عجز مالي ، منتقدا في ذات السياق نظام تسيير المؤسسات العمومية فيما يتعلق بعدم شفافية التوظيف ونظام توريث المناصب بين العائلات. وفي سياق ذي صلة، وجه بن يونس عدد من رؤساء الأحزاب السياسية بتدني خطابهم السياسي، مشيرا إلى انسياق بعض السياسيين إلى ما اعتبره بـ  الخطاب العنصري الجهوي الرديء ، البعيد عن المشروع السياسي الواجب تقديمه من قبل كل حزب مسؤول على حد قوله.

بوعلام حمدوش

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات