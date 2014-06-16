بن يونس يطالب بإعداد دراسة تقييمية لنظام الخدمة المدنية:

رواتب الأطباء المقيمين الأضعف مقارنة بموظفي الأمن في الشركات الكبرى

اعتبر رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، رواتب الأطباء المقيمين بالأضعف مقارنة بعض موظفي الأمن في عديد الشركات الكبرى، مؤكدا عن عدم جدوى الخدمة المدنية التي لم توفر منذ أكثر من 20 سنة على تطبيقها الأطباء المختصين في منطقة الهضاب العليا والجنوب، واستبعد بن يونس رفع رواتب هذه الفئة في الوقت الراهن على خلفية الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

قال بن يونس خلال اشرافه على احتفاليات الذكرى السادسة لإنشاء الحركة الشعبية الجزائرية، أمس بولاية الشلف، إن رواتب الأطباء المقيمين تعد الأضعف مقارنة ببعض موظفي الأمن في عديد الشركات الكبرى، حيث أبدى المتحدث تضامنه مع الأطباء المقيمين.

بخصوص الخدمة المدنية التي تعد من مطالب الأطباء المقيمين، أشار بن يونس إلى عدم جدواها حليا بعد أن لم توفر منذ أكثر من 20 سنة على تطبيقها الأطباء المختصين في منطقة الهضاب العليا والجنوب، فيما يرتكز90 بالمائة من الاخصائيين في الشمال وهو ما يؤكد -على حد تعبيره- فشل هذ ا النظام، مطالبا بإعداد دراسة تقييمية لهذا النظام. في الجانب الاقتصادي، أكد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية في كلمته بفشل نظام التراخيص على الاستيراد، مشيرا إلى أن هذا الفشل لم يكن على مستوى النظام بل على مستوى تطبيقه، كما انتقد رفع قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد إلى مئات المواد، واعتبر وزير التجارة الاسبق أن هذا منافي لمبدأ حرية التجارة التي يقتضي أن يكون نظام التراخيص استثنائي وليس قاعدة.

وانتقد بن يونس خصومه السياسيين الذين يتهمون حزبه بالدفاع عن مبدا الخوصصة، نافيا أنه تحدث يوما عن بيع الخطوط الجوية الجزائرية للطيران أو سونلغاز أو سوناطراك، كاشفا أنه ضد ما سماه تغطية عجز تلك المؤسسات العمومية من أموال الخزينة قائلا: كيف لا يتقاسم عمال الجوية الجزائرية مثلا أرباح مؤسستهم مع الشعب، لكنهم يلجؤون إلى خزينة الدولة حين تعاني مؤسستهم من عجز مالي ، منتقدا في ذات السياق نظام تسيير المؤسسات العمومية فيما يتعلق بعدم شفافية التوظيف ونظام توريث المناصب بين العائلات. وفي سياق ذي صلة، وجه بن يونس عدد من رؤساء الأحزاب السياسية بتدني خطابهم السياسي، مشيرا إلى انسياق بعض السياسيين إلى ما اعتبره بـ الخطاب العنصري الجهوي الرديء ، البعيد عن المشروع السياسي الواجب تقديمه من قبل كل حزب مسؤول على حد قوله.