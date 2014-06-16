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محاولة فاشلة لأساتذة أرادوا الاستيلاء على هيئاته

كناس ينفي مثول منسق مجلسه الوطني أمام العدالة

  24 فيفري 2018 - 20:33   قرئ 40 مرة   0 تعليق   الوطني
كناس ينفي مثول منسق مجلسه الوطني أمام العدالة

نفى المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي خبر مثول منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أمام مجلس قضاء قسنطينة، مشيرا إلى أن ذات المجلس يؤكد مرة أخرى أنه تعرض إلى محاولة فاشلة من طرف مجموعة من الأساتذة أرادوا الاستيلاء على ئات المجلس.

 

فند المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي خبر مثول منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أمام مجلس قضاء قسنطينة، واوضح المجلس في بيان له أمس تحوز المحور اليومي على نسخة منه أن   بعض الجرائد الوطنية تناقلت خبر مثول منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أمام مجلس قضاء قسنطينة بكثر من التحريف المغرض واستباق قرار العدالة. وأكد المصدر أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يؤكد مرة أخرى أنه تعرض إلى محاولة فاشلة من طرف مجموعة من الأساتذة أرادوا الاستيلاء على ئات المجلس باجتماع عقد بقسنطينة في  2016/12/09، اعتبره الحاضرون فه مؤتمرا ونصبوا خلاله منسقا لم وأرادوا الترويج له إعلاميا بأنه و منسق المجلس الوطني وو ما دفع بالمكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي إلى إصدار بان شجب فه ذا الاجتماع وكل ما صدر عنه،

أضاف ذات البيان أن منسق اجتماع قسنطنة قام بتسجيل شكوى من أجل القذف ضد المنسق الوطني الشرعي عزي عبد المالك باعتباره موقع البان نابة عن المكتب الوطني، والقضة منشورة أمام مجلس قضاء قسنطنة ومؤجلة للفصل فا في الأسابيع المقبلة، وقد فند المنسق الوطني عزي عبد المالك ودفاعه الأستاذ المحامي عمار خبابه كل المزاعم والادعاءات، وقدموا ما كفي من الدفوعات لإثبات براءة المنسق الوطني، ومن جة أخرى سجل المجلس الوطني شكوى أمام محكمة قسنطنة ضد منسق اجتماع قسنطنة من أجل انتحال شخصة والتزور واستعمال المزور وصنع أختام خلافا للقانون والقضة رن التحقق.

 بوعلام حمدوش

 

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