للتنديد بمماطلة الوزارة الوصية في تسوية مطالبهم العالقة

عمال البلديات في إضراب وطني لثلاثة أيام بداية من الغد

قررت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب الدخول في إضراب وطني غدا الاثنين لمدة ثلاثة أيام عبر مختلف بلديات الوطن، واستنكرت الفدرالية تجاهل الوزارة الوصية عريضة المطالب المرفوعة.

أوضحت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية سناباب في بيان -تحوز المحور اليومي على نسخة منه- أن قرار دخولها في اضراب وطني لثلاثة أيام بداية من الغد تقرر بناء على انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للفدرالية الوطنية لقطاع البلديات بتاريخ 12 فيفري 2018 بمقر حزب جبهة القوى الاشتراكية بولاية تيزي وزو، والمتضمن دراسة الوضعية الراهنة لعمال وموظفي القطاع وكذا تجاهل الوزارة الوصية لاستجابة لمطالب عمال البلديات، قصد التنديد بمماطلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمران في تسوية مطالبهم العالقة.

تتضمن عريضة مطالب الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المرفوعة لدى وزارة الداخلية 17 مطلبا يتعلق أساسا في مراجعة قانون العام للوظيف العمومي وقانون منع عمال البلديات من الترشح للانتخابات، وكذا مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، بالاضافة إلى مطلب احترام الحقوق النقابية وحق الاضراب وتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية المتعلقة بمنحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 ومطلب إلغاء المادة 87 مكرر قانون العمل.