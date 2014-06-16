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سنهم تجاوز السبعين وشاركوا أكثر من 10 مرات فيها

ألفا حاج إضافي يعانقون حلم أداء الحج هذا الموسم

  24 فيفري 2018 - 20:35   قرئ 38 مرة   0 تعليق   الوطني
ألفا حاج إضافي يعانقون حلم أداء الحج هذا الموسم

عرفت قرعة الحج الاستثنائية لموسم 1439/2018، التي خصصت لها  كوطة  بـ 2000 جواز حج بأمر  من الرئيس بوتفليقة فرحة لحجاج تجاوزوا السبعين وظلوا متمسكين بحلم معانقة أداء فريضة الحج هذا الموسم، ولكنها كانت مخيبة لآخرين خاصة وأنهم شاركوا في القرعة أكثر من 10 مرات دون أن يبتسم لهم الحظ ليكونوا ضمن قوافل الفائزين.

 

كانت قرعة الأمس التي أجريت بمقرات الـ 48 ولاية عرسا لبعض الجزائريين من كبار السن الذين شاء القدر أن يمكنهم من زيارة البقاع المقدسة وأداء الحج هذا الموسم، في حين شكلت خيبة أمل كبيرة لآخرين طال انتظارهم من أجل أداء الركن الخامس من الإسلام دون أن تتاح لهم الفرصة. وتوافد الحجاج كبار السن المسجلين أكثر من عشر مرات على مقرات الولايات التي نظمت فيها القرعة الاستثنائية بالرغم من بُعدها عن أماكن سكن البعض منهم، طمعا في أن تبتسم لهم القرعة ويتمكنوا من حجز مكان لهم ضمن الـ 2000 جواز سفر المخصص لهذه الفئة التي تتجاوز الـ 70 سنة، وعاش المترشحون أوقاتا صعبة كبتت فيها الانفاس وشدت فيها القلوب في انتظار ما ستسفر عنه القرعة، مما زاد الشوق لدى المشاركين في زيارة البقاع المقدسة.

وقد أسفرت قرعة الحج التي نظمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية على مستوى 48 ولاية، عن أسماء 2000 فائز سيكون بمقدورهم أداء هذا النسك رفقة الأشخاص الفائزين في القرعة السابقة، بعد أن رفعت هذه الأخيرة من الـ 1500 جواز سفر، حسب ما أعلن عنه الديوان الوطني للحج والعمرة مقارنة بالعام الماضي، في محاولة لإعطاء فرصة أكبر للمسنين قصد أداء الركن الخامس من الإسلام خاصة وأنهم شاركوا لمرات عديدة في القرعة.

 

يشار إلى أن  كوطة  الجزائر من الحجاج لهذا الموسم تقدر بـ 36 ألف حاج، بعد أن رفضت السلطات السعودية طلب الجزائر القاضي برفعها الى الـ 41 ألفا، واقترحت المملكة التريث لإمكانية إضافة ألف جواز حج آخر من حصة الدول التي لن تشارك في هذه المناسبة أو لن تستهلك كامل جوازاتها، غير أنه تقرر إجراء القرعة على أساس الـ 36 ألفا، وهي الحصة التي من المفروض أن تقتطع منها نسبة للمسؤولين والوزراء والنواب والإطارات في الدولة كما هو متعارف عليه.

زين الدين زديغة 

 
 

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