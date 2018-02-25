استأنفوا عملهم أمس تنفيذا لأوامر بن غبريت

الأساتذة يتمردون على "الكنابست" المتهمة بتسييس الإضراب

تحقيقات أمنية حول انتماء بعض منتسبي كناباست لتيارات معروفة

شرع العديد من الأساتذة المنضوين تحت لواء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية كنابست في الالتحاق بأماكن عملهم أمس، حيث وقعوا على محاضر استئناف العمل، مخالفين بذلك قرار الإضراب المفتوح الذي دعت إليه ذات النقابة، فيما شرع عدد من المؤسسات التربوية في إجراء امتحانات الفصل الثاني وفق الرزنامة المحددة من طرف الوزارة، و هو ما يعتبر تمردا على نقابة كنابست المتهمة بمحاولة تسييس الإضراب، والتي لفقت لها أيضا تهمة تنفيذ مخطط تيار سياسي لا يهمه الاستجابة لمطالب العمال المهنية وإنما الإطاحة بوزيرة التربية نورية بن غبريت.

باشرت مصالح الاستعلامات العامة لمختلف المصالح الأمنية في التحقيق حول هوية بعض الأشخاص الذين يحرضون التلاميذ على الخروج إلى الشارع، في احتجاجات لإعلان ساندتهم لبعض الأساتذة الموقوفين، وأكدت مصادرنا أنه يشتبه في كون بعضهم ينتمي إلى التيار الإسلامي المعادي لإصلاح المناهج التربوية وهو ذات التيار الذي قاد الحملة التي تستهدف بن غبريت منذ إعلانها عن جملة إصلاحات الجيل الثاني بأمر من رئيس الجمهورية.

وقد رفع بعض منتسبي هذا التيار شعار الشعب يريد إسقاط بن غبريت ، فيما ذكرت مصادرنا أن مجموعة من الشخصيات المعروفة بكونها عرابة مشروع المدرسة الأساسية تحضر لتوقيع بيان يطالب برحيل وزيرة التربية نورية بن غبريت، وبعض هؤلاء عرفوا بكونهم فشلوا في برنامج إصلاحاتهم في ثمانينات القرن الماضي.

05 آلاف أستاذ أوقفوا الإضراب المفتوح واستأنفوا العمل

في ذات السياق، أكدت وزارة التربية الوطنية أن أكثر من 05 آلاف أستاذ التحقوا بمناصب عملهم بعد مشاركتهم في الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية كنابست منذ أكثر من 03 أشهر، مضيفة أن 138 أستاذ مشطوب بولاية البليدة، طلب العودة إلى العمل من بين 548 أستاذ صدر في حقهم قرار الطرد، كما أفادت مديرية التربية لولاية بومرداس عن عودة 400 أستاذ إلى العمل وتعليق إضرابهم، فيما أحصت عزل 58 أستاذا رفضوا العودة إلى العمل رغم الإعذارات التي تم تبليغهم بها.

وزارة التربية عزلت قرابة 04 آلاف أستاذ مضرب

كشفت وزارة التربية عزل 3816 أستاذ في الأطوار الدراسية الثلاثة ابتدائي، متوسط وثانوي منذ انطلاق الإضراب، بعدما أقرت العدالة بـ عدم شرعيته ، ومنحت وزارة العمل والتشغيل الضوء الأخضر لتطبيق إجراءات طرد الأساتذة المضربين واستخلافهم بالأساتذة الاحتياطيين والمتقاعدين، مؤكدة أن عدم احترام تطبيق قرار العدالة الذي أعلن عدم شرعية الإضراب، ينجر عنه متابعات تأديبية ضد العمال الذين شاركوا فيه، وذلك في حالة استمرار الإضراب، وأن المستخدم وزارة التربية يمكنه طبقا لأحكام التنظيم الساري المفعول، مباشرة إجراءات العزل التي تتحمل نقابة كنابست مسؤوليتها، داعية المنسق الوطني للنقابة إلى احترام تطبيق قرارات العدالة، كون أن النقابة في وضعية مخالفة للتشريع و التنظيم المعمول بهما إثر رفضها تطبيق قرارات العدالة.

بن غبريت تثمن استئناف بعض الأساتذة وتعتبره قرارا حكيما

أكدت الوزارة التربية الوطنية في بيان لها أنه منذ إصدار العدالة حكمها بعدم شرعية الإضراب الذي كان قد دعا إليه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية كنابست وتلقي إطارات ومستخدمي القطاع توضيحات حول طبيعة التوقفات عن العمل مع الكشف عن مبرراتها الحقيقية، يعود كل يوم المئات من الأساتذة إلى أقسامهم، وهو ما اعتبرته بن غبريت قرارا ينم عن درجة عالية من المسؤولية واحترام كبير لقوانين الجمهورية، والتي تعد قرارات العدالة الجزائرية جزءا منها، مؤكدة في هذا الإطار أنها واثقة من قدرة الأساتذة واستعدادهم بكل إخلاص وتفان لتعويض الدروس الضائعة، كما تطمئن أيضا بأنها اتخذت كافة التدابير للتكفل بالتلاميذ المتضررين في أحسن الظروف الممكنة ، سواء تعلق الأمر بالجانب البيداغوجي أو التنظيمي أو البشري، ومن أجل ذلك دعت الوصاية الأساتذة للتقرب في أي وقت من إدارة مؤسساتهم للحصول على التفاصيل المتعلقة باستدراك التأخر المسجل نتيجة الإضراب، مشيرة إلى أنه تم إسداء تعليمات لـ إيلاء عناية خاصة لتلاميذ ولايتي بجاية والبليدة، على أن يلتزم هؤلاء بالمثابرة و المواظبة على الدروس المقدمة من قبل أساتذتهم.

الوزارة تؤكد عدم صدّ أبواب الحوار في وجه الشركاء الاجتماعيين

حرصت الوزارة على التذكير مجددا بأن أبواب الحوار لم تصد يوما في وجه الشركاء الاجتماعيين الذين يضعون الأمور في نصابها ويحترمون التشريع الذي يحكم علاقات العمل وقرارات العدالة ، لافتة في ذات الشأن إلى أن ما صدر بشأنه حكم قضائي لا يمكن أن يكون محل وساطة ، و ثمنت الوزارة تضامن كل الشخصيات السياسية، البرلمانيين والفاعلين في المجتمع المدني الذين عبروا عن تضامنهم مع المجموعة التربوية والذين تم استقبالهم في إطار الحوار المفتوح أمام الجميع والتشاور الذي لا يقصي أحدا، سعيا من القطاع للإصغاء لجميع الشخصيات ذات النوايا الحسنة، مذكرة باقتراح بعضهم القيام بوساطة مع نقابة الكنابست حتى تتوقف حالة عدم الاستقرار المزمن التي طالت قطاع حساس واستراتيجي، يضيف المصدر ذاته.