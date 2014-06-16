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بالتزامن مع تكثيف نشاطاته عبر مختلف الولايات

نواب وقيادات موالون لبلخادم يحتشدون تحسبا لـ تغييرات في الأفلان

  25 فيفري 2018 - 21:03   قرئ 65 مرة   0 تعليق   الوطني
نواب وقيادات موالون لبلخادم يحتشدون تحسبا لـ تغييرات في الأفلان

عاد الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، إلى واجهة الحياة العامّة بعد مرور أربع سنوات عن خروجه الرسمي من الرئاسة عبر مرسوم وقّعه الرئيس بوتفليقة. واختار بلخادم طريقا بسيطا للنّشاط، تتعلّق بأنشطة ينظّمها مجموعة من إطارات الحزب وكذا شباب ظلّوا متمسّكين بدعمه رغم الابتعاد التامّ عن الحياة السياسية الذي غيّبه منذ فترة طويلة.

 

ارتأى المستشار السابق للرئيس بوتفليقة، عبد العزيز بلخادم، طرح نفسه مجدّدا عبر بوّابة الأنشطة البسيطة، يظهر فيها رجلا بسيطا يتقرّب من العامّة، فبعد الصور التي انتشرت له بقوّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان فيها بلخادم يجالس الناس ويستمع إلى انشغالاتهم في المقاهي والأماكن العمومية ثمّ ظهوره وهو يتقاسم مع الناس حياة البادية، بملابس بسيطة غير رسمية وغير مرفوق بالأمن الرئاسي، عاد أمين عام الأفلان الأسبق مجدّدا ليشرف على تكريم مجاهدين وإطارات ويشارك مع مناضلي الأفلان الذين بقوا موالين له بالاحتفالات الدينية والوطنية.

تشرف على تنظيم خرجات عبد العزيز بلخادم مجموعتان، الأولى تسمّى  لجنة الوفاء ، وهي المشكّلة من شباب يقودهم صحافي سابق في جريدة  صوت الأحرار ، حكيم ستوان، يتكفّل بالجانب الاتصالاتي لتحرّكات بلخادم وكذا اللقاءات وتسجيل الصور والخطابات التي يلقيها ومن ثمّ ينشرها على الصفحة الرسمية للجنة الوفاء، إلى جانب هذه المجموعة ظهرت مؤخّرا مجموعة أخرى، أطلقت خليّتها الأولى عبر موقع الفضاء الأزرق، الذي جمع أكبر عدد من المتعاطفين مع بلخادم، وهو الصفحة المسمّاة  محبّي عبد العزيز بلخادم .

وانتظم مجموعة من النواب السابقين وإطارات الحزب في هذه الصفحة، وعادوا إلى النّشاط بقوة خلال الأسابيع القليلة الأخيرة من خلال حضور كلّ النشاطات التي ينظّمها بلخادم عبر مختلف ولايات الوطن. ونجد من بين هذه القيادات نوابا سابقين بالمجلس الشعبي الوطني، على غرار: مليكة فوضيل، نادية حناشي، عبد المالك قرين، نعيمة حشيشي و  إلى جانب السيناتور السابق عن الثلث الرئاسي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة، إبراهيم بولحية، وكذا عضو المكتب السياسي السابق قاسة عيسي والمجاهد والوزير الأسبق عبد الرحمان بلعياط. وتمكّنت المجموعة من حشد قرابة 20 ألف مناصر لعبد العزيز بلخادم من مناضلين وإطارات، تطالب بعودته إلى قيادة الحزب.

وكان بلخادم قد عاد مرفقا بالبرتوكول الرسمي الصائفة الماضية، حيث نزل ضيفا على الإقامة الرسمية لمدينة مرسى بن مهيدي بولاية وهران لقضاء عطلته الصيفية. وظهر بلخادم محاطا بالحراسة المقربة لعناصر الأمن، وهي المرة الأولى التي يبدو فيها على هذا النحو منذ آخر عطلة قضاها في هذه المدينة في أوت 2014، وهي الفترة نفسها التي صدر خلالها مرسوم رئاسي ينهي مهامه.

ووفقا لمقرّبين من بلخادم، فإنّ عودته إلى الساحة غير مرتبطة بأجندة تموقع شخصي في الدّولة، وإنما مساع من أجل طرحه بديلا في حزب جبهة التحرير الوطني، وهو المسعى الذي يناضل من أجله أنصاره الذي يسوّقون لعودته القريبة قد تكون عبر بوّابة الأفلان، لاسيما وأنّ الحزب الذي يتولّى رئاسته رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سيخوض استحقاقا انتخابيا هامّا، يحتاج فيه إلى خطاب ذي مستوى عال وهو المتعلق بالانتخابات الرئاسية.

حكيمة ذهبي

 

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