أردوغان يزور الجزائر ابتداء من اليوم

يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ابتداء من هذا الاثنين بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،حسبما جاء الأحد في بيان لرئاسة الجمهورية

وأوضح البيان أنه "بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يقوم رئيس جمهورية تركيا, السيد رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية إلى الجزائر من يوم الاثنين 26 فيفري إلى يوم الأربعاء 28 فيفري 2018"

وأضاف نفس المصدر أن المحادثات التي سيجريها رئيسا الدولتين و الأشغال المقررة بين وفدي البلدين "ستسمح للجزائر و تركيا بتبادل التحليل للوضع الإقليمي و الدولي لاسيما بمنطقة الشرق الأوسط و المغرب العربي و الساحل"

كما أن المحادثات "التي ستجري بين أعضاء الوفدين إضافة إلى منتدى الأعمال الذي سيضم عددا كبيرا من المؤسسات الجزائرية و التركية ستعطي دفعا أكبر للمبادلات و الشراكات القائمة بين الاقتصاد الجزائري و التركي", يضيف بيان رئاسة الجمهورية