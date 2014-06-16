فرعون :” القمر الصناعي الجزائري لرقمنة وزارة الصحة والتربية قبل نهاية السنة”

كشفت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية،اليوم الاثنين، عن الشروع في ربط المؤسسات العمومية بالقمر الصناعي ألكوم سات قبل نهاية السنة.

هدى فرعون وخلال نزولها ضيفا على فروم الاذاعة للاذاعة الوطنية، قالت إن المقرات الرئيسية للمؤسسات العمومية سيتم ربطها بالقمر الصناعي الجزائري قبل نهاية السنة.

مشيرة في ذات السياق إلى أن الاولوية ستكون لوزارتي الصحة والتربية،

من أجل المساهمة في عصرنة هذين القطاعين،والإنتقال الى رقمنة الصحة و التربية.