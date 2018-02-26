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بعد تزايد حالات اكتشاف جثث في عرض البحر

وزارة الدفاع تجنّد 7 آلاف عنصر وطائرات لمنع الحراقة من ركوب الأمواج

  26 فيفري 2018 - 21:19   قرئ 52 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة الدفاع تجنّد 7 آلاف عنصر وطائرات لمنع الحراقة من ركوب الأمواج

جندت وزارة الدفاع الوطني 7 آلاف عنصر من قواتها البحرية والجوية للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، بعد تزايد حالات غرق مهاجرين سريين خلال محاولتهم العبور 

إلى الضفة الأخرى.

 

قالت وكالة الأناضول نقلا عن مصدر أمني أن الجزائر بدأت منذ أيام باستخدام سلاح الجو ومروحيات القوات البحرية في مكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر مياه البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن القيادة العسكرية أمرت منتصف فيفري الجاري بتجنيد سلاح البحرية والقوات الجوية للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، بعد تزايد حالات غرق مهاجرين سريين، خلال محاولتهم العبور إلى إسبانيا وإيطاليا، على متن قوارب متهالكة، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها طائرات سلاح الجو لمراقبة سواحلها، ورصد عمليات الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى تسخير مروحيات القوات البحرية، التي كانت تستعمل عادة لإنقاذ المهاجرين، خاصة بعد أن أحبطت قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية محاولات هجرة غير شرعية لـ 3109 شخص بعد سلسلة من المحاولات التي اعترضتها القوات المختصة خلال السنة الماضية، حيث قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إنه استنادا على أرقام وزارة الدفاع الوطني فقد تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ  3109 مهاجر غير شرعي، إذ لم تعد  الحرقة  مقتصرة على الشباب البطال خلال السنوات الأخيرة، بل شملت  القصر  الذين لم يبلغوا بعد سن العمل والنساء وحتى الحوامل، حيث أكد ذات المصدر بأن قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية منعوا إبحار 186 امرأة و840 قاصر، حاولوا هجرة الجزائر عبر سواحلها إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، وأصبحت هذه الظاهرة تؤرق الحكومة، مما جعلها ترفع عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب الموت لـبالحراقة  في عرض البحر.

للإشارة؛ فقد أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدّين بدوي، أنّ التحقيقات الأمنية أبانت أنّ جماعات إجرامية ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستغلّ الحالة الاجتماعية واليأس لدى الشباب الأقل من 35 سنة، لتقوم بتهريبهم عبر قوارب الموت مقابل جني الملايير من هذه العمليات الإجرامية.

أسامة . سبع

 

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