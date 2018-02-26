تجمعوا بالمئات أمام مقر وزارة التعليم العالي للمطالبة بالتوظيف

قــــــوات الأمــــــن تستعمـــــــل الغـــــــازات المسيلــــة للدمـوع لتفرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــة طلبــــة المـــدارس العليـــــات

استعملت قوات مكافحة الشغب أمس، الغازات المسيلة للدموع لتفرقة احتجاج طلبة المدارس العليا أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبن عكنون، لتكون بذلك المرة الأولى التي تستعمل فيها مثل هذه الوسائل لتفرقة المتظاهرين منذ أكثر من سبع سنوات وكان ذلك خلال ما عرف بـ احتجاجات الزيت والسكر ، وقد أصيب عشرات الطلبة بإغماءات واختناقات نقلوا على إثرها إلى مستشفى بني مسوس لتلقي الإسعافات الأولية، فيما أصيب بعضهم بجروح أثناء احتكاكهم بقوات مكافحة الشغب.

شهدت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أمس طلبة المدارس العليا للأساتذة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببن عكنون إغماءات وإصابات بجروح خطيرة وسط الطلبة جراء استعمال قوات الأمن للهراوات والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، وقد دامت الحركة الاحتجاجية لعدة أشهر مطالبة بتطبيق جملة من المطالب، من بينها تطبيق المادة الرابعة من عقد الالتزام المبرم مع وزارة التربية، الذي ينص على توظيف المتخرجين في أماكن إقامتهم التي دونوها في العقد.

وأكد ممثل طلبة المدرسة العليا للأساتذة بالقبة عبد الرحمان بوشان، أن طلبة المدارس العليا قرروا مواصلة الإضراب وتنظيم الوقفات الاحتجاجية لعدم توصلهم لأي اتفاق خلال اللقاء الأخير الذي غاب عنه ممثلو وزارة التربية الوطنية، وتأسف المتحدث لغياب ممثلي وزارة التربية الوطنية عن هذا الاجتماع الذي كان من المنتظر خلاله توقيف الإضراب وكذا لعدم وجود إجابات حول مطلبهم الخاص بالتعيين في مقر إقامة الطلبة المتخرجين. من جهة أخرى، دعت وزارة التعليم العالي الطلبة إلى التعقل والعودة لمدرجات الجامعة تفاديا للسنة البيضاء، مؤكدة أن الوزارة مستعدة في حالة عودة الطلبة لمقاعد الجامعات إلى تنظيم أجندة لاستدراك الدروس وتنظيم الامتحانات. يذكر أن طلبة المدارس العليا للأساتذة مضربون منذ شهر نوفمبر 2017، حيث طالبوا وزارة التربية الوطنية بالالتزام بتوظيفهم المباشر بعد نهاية التكوين طبقا لما ينص عليه البند الرابع من العقد، الذي يجمع الطلبة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية والذي يؤكد أحقية المتخرجين في التوظيف على مستوى مقرات سكناتهم. طلبة المدرسة العليا للأساتذة بعزابة ينقلون احتجاجهم إلى عاصمة الولاية نقل صبيحة أمس العشرات من طلبة المدرسة العليا للأساتذة بعزابة احتجاجهم لعاصمة الولاية، حيث انتشروا في محيط حي الممرات بمدينة سككيدة، قبل أن يتجمعوا فيه، وذلك للتنديد بقرار إلغاء الوزارة الوصية للمادة رقم 4 المتعلقة بالالتزام المبرم بين الطرفين بخصوص توظيف الطلبة مباشرة عقب تخرجهم من المدارس العليا لتعليم الأساتذة، وحسب الطلبة المحتجين فإن قرار إلغاء الاتفاقية عشوائي وغير مدروس باعتبار أن الأولوية في توظيف الأساتذة يكون لطلبة هذه المدارس المختصة أولا، وثانيا لأنهم اختاروا الانضمام للمدرسة تماشيا مع سوق العمل وضمانا للمستقبل، وبالتالي فإن اختيارهم هذا كان مخططا له، ليأتي القرار ويقضي على هذه الخطط بل إنه يحيلهم مباشرة على البطالة عقب التخرج. الاعتصام الذي بدأ في شكل مسيرة باعتبار توافد الطلبة من كل مكان، رافقته تعزيزات أمنية لقوات الشرطة على كل محاور الطرق المؤدية إلى نقطة التجمع، وذلك تفاديا لأي انزلاق عن المسار الطبيعي للاحتجاج، أو احتمال دخول غرباء عن الطلبة سيما في الوقت الراهن، حيث تعيش عاصمة الولاية على صفيح ساخن بسبب ملف السكن، بالإضافة إلى كون الاعتصام والتجمهر في الشارع غير مرخص له. للإشارة فإن طلبة المدرسة العليا للأساتذة بعزابة كانوا قد دخلوا منذ مدة في سلسلة احتجاجات وذلك بمقر المدرسة العليا بعزابة، قبل أن يحولوا الاحتجاج إلى خارج أسوار المدرسة تنديدا بقرار الإلغاء.