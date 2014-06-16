طالبت بن غبريت بإدماج الأساتذة المفصولين

نقابات التربية تدخل في احتجاجات وطنية ستحدد تاريخها يوم 10 مارس

قررت النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية المنضوية تحت لواء التكتل النقابي الدخول في حركة احتجاجية، سيحدد تاريخها في الاجتماع المرتقب يوم 10 مارس القادم، مجددة تضامنها مع نقابة المجلس الوطني للقطاع ثلاثي الأطوار كنابست والوقوف مع الأساتذة المفصولين إلى غاية عودتهم إلى مناصبهم.

طالبت نقابات التربية وزارة التربية الوطنية بالتوقف الفوري عن تطبيق إجراءات العزل على غرار السيناريو المتكرر في كل مرة خلال سنوات 2003-2006-2010-2012 و 2014 مرتين، باعتبارها تعديا صارخ على القوانين ومساسا بمصداقية المدرسية الجزائرية والتي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا. وجدد التكتل تضامنه اللامشروط مع نقابة المجلس الوطني للقطاع ثلاثي الأطوار كنابست والوقوف مع الأساتذة المفصولين إلى غاية عودتهم إلى مناصبهم، وأكدت النقابات تمسكها بمطالب العمال لا سيما ما تعلق بالتزام وزارة التربية بتعهداتها لمراجعة ومعالجة اختلالات القانون الأساسي 21/240 المتعلق بمستخدمي التربية الوطنية، والتطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266، والتمسك بالمطالب المرفوعة في إطار التكتل النقابي لمختلف القطاعات، وفتح آفاق الترقية وتخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأصناف بما يحقق العدالة بين كل الأسلاك مع المطالبة بالإسراع في مراجعة المرسوم الخاص بالامتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة الإقصائية. في ذات السياق، طالب التكتل، في بيان له تسلمت المحور اليومي نسخة منه، بضرورة تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة معتبرة لهم، وتوحيد الفهم والعدالة في الاستفادة من منحة الامتياز مع ضرورة تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد، ومعالجة تدني القدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار جراء تداعيات قانون المالية 2018 بما يكفل العيش الكريم، وعليه قرر التكتل النقابي الدخول في حركة احتجاجية سيحدد تاريخها في الاجتماع المرتقب يوم 10 مارس القادم. من جهة أخرى، أكد التكتل النقابي أن ما آلت إليه الأوضاع في قطاع التربية كان بسبب حزمة الإجراءات التهديدية والاستفزازية المتسارعة التي باشرتها وزارة التربية الوطنية ضد ممثلي نقابة الكنابست دون اعتبار لمختلف الدعوات من فئات متعددة من المجتمع الجزائري لفتح حوار فعلي يفضي إلى حلول حقيقية لانشغالات الموظفين والعمال وتفادي مخاطر اللااستقرار، مضيفا أنه ومن أجل الوقوف على نتائج إضراب يومي 20 و21 فيفري وكذا تحقيق آفاق الحركة الاحتجاجية المستقبلية اجتمع التكتل النقابي بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الانباف حيث سجل التكتل ارتياحه للتفاعل القوي مع ندائه من خلال الاستجابة الواسعة للإضراب رغم التعتيم والتضييق.