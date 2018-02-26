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فتح تحقيقات لمعرفة من يقف وراء التحريض للإضراب المفتوح

بن غبريت تُبقي أبواب التوبة مفتوحة أمام الأساتذة المغرر بهم وتسمح بتقديم طعون

  26 فيفري 2018 - 21:24   قرئ 78 مرة   0 تعليق   الوطني
بن غبريت تُبقي أبواب التوبة مفتوحة أمام الأساتذة المغرر بهم وتسمح بتقديم طعون

تركت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أبواب  التوبة  مفتوحة لمن اعتبرتهم بـ المضلَلِين ، حيث سمحت للأساتذة المفصولين عن العمل بتقديم طعون في قرارات الفصل، وإيداعها على مستوى مديريات التربية، لتتم دراستها من طرف لجنة مختصة، شرط أن لا تتعدى مدة تقديم الطعون ستين يوما من صدور قرار العزل، وفيما يخص استمرار الإضراب المفتوح، طالبت الوزارة مصالح الأمن مثلما انفردت به أمس  المحور اليومي  بفتح تحقيقات لمعرفة من يقف وراء التحريض على الإضراب وخروج التلاميذ إلى الشارع.

 

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، خلال زيارتها للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد اليوم أنه تم تكليف مصالح الأمن من أجل القيام باستبيان لمعرفة من يقف وراء الإضراب المفتوح الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية  كنابست  الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، وفيما يخص الأساتذة المفصولين عن العمل أكدت الوزيرة أنه بإمكانهم تقديم طعون في قرارات الفصل وستتم دراستها على مستوى مديريات التربية.

في ذات السياق؛ أوضح مسؤول الشؤون القانونية بوزارة التربية، سليم العلمي، في تصريح صحفي أنه بإمكان الأساتذة المعزولين تقديم طلبات مبرّرة لإعادة إدماجهم، وأنّ الرد على الطلبات سيكون خلال مدة قصيرة وفق القانون، مضيفا أنّ كل الأساتذة الموقفين معنيين بالإجراء خلال 60 يوما، كما أوضح المتحدث أنّ هذا الإجراء جاء بهدف حماية التلميذ وإعطائه حقه في التدريس. من جهة أجرى، وجهت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رسالة للتلاميذ وأوليائهم وموظفي قطاع التربية، أكدت فيها مدى انشغالها بالوضعية التي فرضت على التلاميذ وأنها بذلت كل مجهوداتها من خلال عقد سلسلة من اللقاءات خاصة مع نقابة  الكنابست  منها ما تواصلت إلى ساعات متأخرة من الليل قبل الإضراب المفتوح سواء اجتماعات ثنائية أوجماعية بين كل نقابات القطاع، داعية إياهم إلى عدم اللجوء للإضراب ومواصلة الحوار، مذكرة أن النقابة لم تحتكم إلى لغة العقل، وتسرعت في الدخول في إضراب وطني أدخل قطاع التربية في اللااستقرار، مما أجبر الوزارة اللجوء إلى العدالة وتطبيق قوانين الجمهورية لضمان حق التلاميذ في التمدرس. وتابعت وزيرة التربية الوطنية في رسالتها التي وجهتها للتلاميذ وأوليائهم أن الوزارة  تعلم مدى تضرر التلاميذ جراء الإضراب المفتوح منذ أربعة أشهر، والتأخر الكبير في المقرر الدراسي خاصة بالنسبة لأقسام نهاية الأطوار التعليمية، في وقت يتلقى فيه أبناء العائلات الميسورة الدروس الخصوصية، داعية كل التلاميذ في مختلف الأطوار إلى متابعة الدروس والمثابرة في العمل ، كما أكدت بن غبريت أن الوزارة ستوفر كل الوسائل للتأطير البيداغوجي والأخذ بعين الاعتبار الوضعية المعقدة التي فرضت على التلاميذ وأن كل التدابير تم اتخاذها لتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص في التعلم، كما طمأنت الوزيرة أولياء التلاميذ بالرغم من الأوضاع المزرية التي آل إليها القطاع بسبب الإضراب المفتوح الذي دام أكثر من ثلاثة أشهر، مما بات يهدد المدرسة العمومية ومجانية التعليم، مثمنة في سياق نص الرسالة مجهودات جمعيات أولياء التلاميذ من خلال عمليات تحسيس الأساتذة بالعدول عن الإضراب والالتحاق بأماكن عملهم ومرافقة التلاميذ أثناء عملية استدراك الدروس الضائعة.  

نبيل شعبان

 

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