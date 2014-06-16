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بوتفليقة يهنئ الرئيس غالي بمناسبة الذكرى الـ42 لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

  27 فيفري 2018 - 11:31   قرئ 34 مرة   0 تعليق   الوطني
بوتفليقة يهنئ الرئيس غالي بمناسبة الذكرى الـ42 لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ببرقية تهنئة لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ابراهيم غالي بمناسبة الذكرى الـ42 لتأسيسها أكد له فيها "تضامن الجزائر الدائم" مع قضيته العادلة  ودعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وجاء في برقية الرئيس بوتفليقة: "يطيب لي والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تحتفل بالذكرى الثانية والأربعين لتأسيسها أن أعرب لكم ولكافة أبناء الشعب الصحراوي الشقيق, باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي،عن أحر التهاني وأخلص الإخاء, راجيا من الله عز وجل أن يعيد عليكم هذه المناسبة المجيدة بدوام الصحة والعافية ويحقق لشعبكم الأبي كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار".

وأضاف رئيس يقول إن هذه الذكرى السعيدة "تمثل مناسبة نطلع عبرها في كل عام على إنجازات ومكاسب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على الصعيدين الداخلي والدولي, بفضل إرادة الشعب الصحراوي الأبي وحكمة قيادته وتصميمها على بذل كل التضحيات في سبيل إحقاق حقه المشروع في تقرير مصيره".

واستطرد قائلا: "هذا وأغتنم هذه الفرصة السعيدة لأهنئكم وأهنئ من خلالكم كافة الشعب الصحراوي مؤكدا لكم تضامن الجزائر الدائم مع قضيتكم العادلة ودعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والإتحاد الإفريقي ذات الصلة ومعبرا لكم في نفس الوقت عن ارتياحي للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الجزائرية-الصحراوية الأمر الذي يجعلنا نطمح للعمل سويا من أجل الإرتقاء بها إلى مستويات أعلى بما يكرس طموحات شعبينا وتطلعاتهما المستقبلية لمزيد من الرخاء والأمن والرفاه""أسأل الله - يقول الرئيس بوتفليقة في برقيته- أن يوفقكم ويسدد خطاكم في نضالكم البطولي وأرجو أن تتفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز بقبول أسمى عبارات مودتي تقديري".

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