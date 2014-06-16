السفارة الفرنسية.. الجزائر طلبت رسميا إسترجاع الجماجم ديسمبر الماضي

أكدت السفارة الفرنسية، اليوم، أنّ الجزائر قد أودعت طلبا رسميا إلى فرنسا لاسترجاع الجماجم المتواجدة بمتحف الإنسان بباريس ديسمبر الماضي.

السفارة وفي بيان لها اليوم، أوضحت، أن ما تم تداوله أمس حول تصريحات السفير الفرنسي، بخصوص انتظار طلب رسمي من الجزائر، لا أساس لها من الصحة.

وأكد البيان، أن السفير الجزائري بفرنسا، قام بإيداع طلب رسمي بوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ديسمبر الماضي.

وكان السفير الفرنسي بالجزائر قد نشّط أمس، ندوة صحفية على هامش الزيارة التي قادته لولاية عنابة، لتفقد مؤسسة “سيتال” لتركيب عربات الترامواي.