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بوحجة يكشف عن تنصيب مجموعة الصداقة الجزائرية - التونسية

موقف الجزائر ثابت بالنأي عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول

  27 فيفري 2018 - 21:09   قرئ 59 مرة   0 تعليق   الوطني
موقف الجزائر ثابت بالنأي عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، موقف الجزائر الثابت بالنأي عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددا على ضرورة انتهاج الحوار والمصالحة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

 

جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، لدى استقباله سفير الجمهورية التونسية لدى الجزائر، الناصر الصيد، أمس موقف الجزائر الثابت بالنأي عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددا على ضرورة انتهاج الحوار والمصالحة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وبالمناسبة كشف بوحجة عن قرب تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة  الجزائر  تونس  لتكون لبنة جديدة في صرح التعاون بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، عبر السفير الناصر الصيد عن ارتياحه العميق للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين شعبا وحكومة ووصفها بالاستثنائية بحكم التاريخ المشترك والموقع الجغرافي. ونوه السفير خلال هذا اللقاء بمساندة الجزائر لتونس خلال الفترة العصيبة التي مرت بها في السنوات الأخيرة، مبرزا أهمية مواصلة التعاون وتكثيفه تحقيقا للمصلحة المشتركة ومركزا بشكل خاص على أهمية تسهيل التبادل التجاري والاستثمار في البلدين، باعتبار الجزائر أهم شريك لبلاده في المنطقة. وفي الأخير، أكد السفير استعداد البرلمان التونسي لتنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة  تونس الجزائر  وقد قدم لرئيس المجلس قائمة بأسماء أعضائها مجددا، بالمناسبة، الدعوة له من أجل زيارة تونس توطيدا للعلاقات البرلمانية الراسخة. وقد كان اللقاء مناسبة لاستعراض العلاقات الأخوية المتميزة، التي اعتبرها بوحجة امتدادا تاريخيا وعمقا استراتيجيا متبادلا، وذكر في هذا المقام بأحداث ساقية سيدي يوسف التي امتزج فيها الدم الجزائري بالدم التونسي ودعا، بالنظر إلى هذه القواسم المشتركة، إلى ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به في كافة المجالات خاصة في هذا الظرف الذي تتجه فيه الجزائر نحو تنويع موارد اقتصادها.

 

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