فيما دعا رئيس الجمهورية إلى تعزيز الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين

كنابست تواصل اجتماعها لتحديد مصير الإضراب وبوادر الانفراج تلوح في الأفق

اتضحت بوادر الإنفراج جليا في قطاع التربية خلال اجتماع نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية كنابست ، أمس، بثانوية فرانز فانون بولاية بومرداس، لمناقشة مصير الإضراب الذي دام قرابة أربعة أشهر، خاصة بعد صدور قرار الوزارة الوصية السماح للأساتذة المفصولين عن العمل، بتقديم طعون في قرارات الطرد على مستوى مديريات التربية استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي دعا إلى تعزيز الحوار والتشاور مع كافة الشركاء الاجتماعيين .

جددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أمس، دعوتها للأساتذة المضربين بإيداع ملفات الطعون في قرارات الفصل عن العمل على مستوى مديريات التربية للولايات انطلاقا من تفهّم الوزارة لوضعية الأساتذة، وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بخصوص تعزيز الحوار والتشاور مع كافة الشركاء الاجتماعيين، وتؤكد وزارة التربية الوطنية، أن الأبواب مفتوحة لجميع الأساتذة الراغبين في إيداع طعونهم لدى مديريات التربية وأن كلّ الإجراءات المناسبة ستتخذ في أقرب الآجال.في ذات السياق، سجلت وزارة التربية الوطنية منذ بداية الأسبوع الجاري، التحاق العديد من الأساتذة المشاركين في الإضراب بأماكن عملهم، و ذلك حسبما أكدته وزيرة القطاع نورية بن غبريت، بأن أكثر من 05 آلاف استأنفوا عملهم بعد أكثر من 03 أشهر من الإضراب، مضيفة أن 138 أستاذ مشطوب بولاية البليدة، طالبوا بالعودة إلى العمل من بين 548 أستاذ صدر في حقهم قرار الطرد، كما أفادت مديرية التربية لولاية بومرداس عن عودة 400 أستاذ إلى العمل وتعليق إضرابهم. وقد شرعت العديد من المؤسسات التربوية في إجراء امتحانات الفصل الثاني وفق الرزنامة المحددة من طرف الوزارة، وهو ما يعتبر تمرد على نقابة كنابست المتهمة بمحاولة تسييس الإضراب، و قد سجلت وزارة التربية عزل 3816 أستاذ في الأطوار الدراسية الثلاثة ابتدائي، متوسط وثانوي منذ انطلاق الإضراب، بعدما أقرت العدالة بـ عدم شرعيته .

من جهة أخرى، أكد المكلف بالإعلام على مستوى النقابة مسعود بوديبة أن إجراءات الخصم من الأجور، الطرد، الاستخلاف، الفصل وتقديم الاعذارات للأساتذة المضربين إجراءات تعسفية وغير قانونية ، وتابع بوديبة أن النقابة لم تستلم أي قرار من المحكمة الإدارية يتضمن عدم شرعية الإضراب ولم يتم تبليغهم من أية جهة، كما أنهم لم يستدعوا لحضور جلسة المحاكمة، و فيما يخص مطالب نقابة الكنابست ، أوضح ممثل النقابة أن محضر 19 مارس يتضمن سبعة ملفات لا سيما ملف الترقية إلى الرتب الأعلى تم تجسيد اغلب بنوده، وملف الرتب الآيلة إلى الزوال قال المتحدث إنها قطعت شوطا كبيرا وتم تسوية وضعية عدة فئات تنتمي لهذه الرتب، أما باقي الملفات المتمثلة في طب العمل، ملف السكن وتحيين منحة المنطقة الخاصة بولايات الجنوب، وملف الخدمات الاجتماعية، ملف التقاعد لم تر النور منذ ثلاث سنوات إلى غاية اليوم.