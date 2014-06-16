بعد تكلفيها باستخراج بضاعة من مطار هواري بومدين

التماس عامين حبسا ضد مصرّحة جمركية اختلست مليارا من شركة عبور

التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد أمس، عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة ضد مصرحة جمركية، تورطت في تزوير محررات مصرفية لاختلاس مبلغ يقارب مليار سنتيم من شركة عبور، من خلال الاستعمال المزدوج لوصولات وكتابات محاسبية وهمية وتضخيم المبالغ المدفوعة مع سحب أموال من البنك دون مبرر شرعي.

تحريك الدعوى الحالية تم من قبل شركة العبور ضد المصرحة الجمركية المتابعة بجرم التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية واختلاس أموال في القطاع الخاص، بعدما أقدمت المتهمة على الاستيلاء على مبلغ مالي يقارب مليار سنيتم، عن طريق الاستعمال المزدوج لوصولات وكتابات محاسبية وهمية وتضخيم المبالغ المدفوعة، لتتم متابعة المتهمة بعد كشفها من قبل شركة العبور فور تقدم مديرية الضرائب أمام مصلحتها للتدقيق في حسابات الشركة، أين اكتشفت ثغرة مالية بقيمة تقارب مليار سنتيم، تسببت فيها المتهمة طيلة 5 سنوات، بعدما كانت مكلفة باستخراج البضائع من مطار هواري بومدين. وبما أن عملية جمركة السلع وتخزينها ونقلها تحتاج إلى أموال فإنها كانت في كل مرة تطلب من مسير الشركة مبالغ مالية تقدم مقابلها وصولات تفسر بالتفصيل المصاريف التي استعملتها، والتي كانت تودع على مستوى مصلحة المحاسبة من أجل المحاسبة الشهرية. من جهته، ركز الطرف المدني على الخبرة العلمية التي جاءت بعد تدقيق في حسابات الشركة، خاصة على مستوى الصندوق الخاص بالمصاريف المتعلق بإجراءات التصريح الجمركي والتي دامت 3 أشهر، وحسبما أدلت به الشاهدة في التحقيق وهي المحاسبة المشرفة على العملية، فإنها اكتشفت ثغرة مالية بقيمة 900 مليون سنتيم، بعد استعمال المتهمة وصل عملية واحدة للاستفادة من مبالغ مالية في عدة عمليات، ووجود تضخيم في المبالغ المدفوعة.