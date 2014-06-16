أشاد بمستوى الشرطة الجزائرية

هامل يتباحث سبل التعاون مع المدير التنفيذي لـبأوروبول

تباحث اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، رئيس الأفريبول، مع المدير التنفيذي لمنظمة أوروبول ، مجالات إرساء أسس تعاون إقليمي قوي بين الشرطة الجزائرية ومنظمة الأوروبول، لاسيما عبر آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة أفريبول ، من أجل تعزيز التنسيق الأمني بين أجهزة إنفاذ القانون، من خلال رؤية شاملة في مواجهة التحديات التي تفرضها التهديدات الراهنة كالجريمة السيبريانية، الاتجار غير الشرعي بالمخدرات ومكافحة الجريمة العابرة للأوطان.

شدد اللواء المدير العام للأمن الوطني خلال استقباله المدير التنفيذي لمنظمة أوروبول روب واينورايت ، على أهمية آلية الأفريبول التي تدعمت بها القارة الإفريقية التي تهدف أساسا إلى تقييم نطاق التهديدات الأمنية التي تمس المنطقة، وتطوير أرضية تواصل وتعزيز التعاون المشترك بين أجهزة إنفاذ القانون الإفريقية ونظيرتها الأوروبية، من خلال تفعيل آليات تبادل الخبرات والمعلومات العملياتية من أجل ضمان فعالية أعلى في مواجهة المستجدات الحاصلة في مجال الجريمة، خاصة الجريمة المعلوماتية والجرائم المنظمة الخطيرة التي تتطلب إرساء تعاون شامل ومتكامل لمكافحتها. ومن جهته، عبر روب واينورايت في السياق ذاته، عن أهمية تعميق جهود التعاون المشترك بين أوروبول، أفريبول والشرطة الجزائرية، مشيرا الى خطورة التحديات الأمنية الراهنة، مشددا على هامش الزيارة التي قادته إلى مقر الأفريبول على ضرورة تعزيز سبل التعاون بين هيئتي أوروبول و أفريبول بعد أن اطلع على مختلف المكاتب والتجهيزات واستمع الى الشروحات الوافية من قبل خبراء الهيئة، لا سيما نظام المعلومات الذي يتميز بحلول تطبيقية معلوماتية تتعلق بالبريد الالكتروني، نظام التحاضر عن بعد وكذا قاعدة البيانات التي تتعلق بمختلف المجالات الامنية.

كما نوه بالمستوى الاحترافي والمتطور الذي بلغته الشرطة الجزائرية، على هامش الزيارة الثانية التي قام بها إلى مركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني، أين تلقى شروحات حول مهام وسير عمل هذا المركز واستمع لعرض مفصل حول أهمية ودور هذا الصرح الأمني المتطور في التنسيق وإدارة مهام مختلف الوحدات الشرطية العملياتية الموجودة في الميدان، لا سيما في سياق توزيع التشكيلات الأمنية المكلفة بتسيير حركة المرور والاستجابة لنداءات المواطنين والتكفل بها عبر الخط الأخضر المجاني 1548، كما طاف بمختلف قاعات المركز المجهزة بأحدث الوسائل التقنية العالية التطور، أين أعرب عن تطور الشرطة الجزائرية في شتى المجالات والمتعلقة منها بمحاربة الجريمة والحفاظ على أمن المواطنين والممتلكات، مشيدا بالدور البارز الذي أصبحت تقوم به على الصعيد الجهوي، الإقليمي والدولي.