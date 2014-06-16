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بعد التزامه الصمت لعدة أسابيع

الأفافاس يبحث عن ركوب موجة الاحتجاجات

  27 فيفري 2018 - 21:27   قرئ 28 مرة   0 تعليق   الوطني
الأفافاس يبحث عن ركوب موجة الاحتجاجات

أشاد حزب القوى الاشتراكية  الأفافاس  بما سماه تعبئة المعلمين والأطباء المقيمين وطلاب المدارس الوطنية العليا والنقابات المستقلة، معتبرا تحركاتهم إشارة قوية للوعي داخل المجتمع إذ كسرت على حد وصفه  جدار الخوف  من خلال التضحيات لصالح الحقوق الاجتماعية والسياسية، ليخرج بذلك الأفافاس الذي يعيش أزمة داخلية في هياكله عن صمته، محاولا استغلال هذه الاحتجاجات للفت الأنظارتارة وصرفها عن الأزمة التي تعصف به تارة أخرى.

 

أوضح حزب القوى الاشتراكية  الأفافاس  في بيان له أمس، أنه يرحب بما سماه تعبئة المعلمين والأطباء المقيمين وطلاب المدارس الوطنية العليا والنقابات المستقلة، وأضاف البيان أن الأفافاس يعتبر تحركاتهم إشارة قوية للوعي داخل المجتمع إذ كسرت كما قال  جدار الخوف  من خلال التضحيات لصالح الحقوق الاجتماعية والسياسية.

وعبر  الأفافاس  في بيانه عن القلق الذي يشعر به إزاء الوضع الذي يسود العديد من قطاعات الحياة الوطنية في مواجهة ما وصفه بـ  الاحتجاج الاجتماعي المتزايد ، مشيرا إلى أنه كان على السلطات العامة أن تفتح حوارا دائما وشاملا من أجل التوصل إلى حلول توافقية للمشاكل التي تطرحها نقابات وجمعيات مختلفة.

وأردف ذات البيان أنه من الواضح أن  السلطة تفضل التهديد والقمع بدلا من الحوار والتشاور ، واستهجن البيان ما اعتبره تهديد الأساتذة المضربين وقمع طلبة المدارس العليا قائلا  إن تهديد الأساتذة المضربين وقمع طلبة المدارس الوطنية العليا أعمال تستحق الشجب ، وندد الأفافاس في بيانه بما وصفه  طريقة تسيير السلطات للأوضاع .

وشدد ذات البيان على أن حزب القوى الاشتراكية  الأفافاس  سيستمر في النضال من أجل دولة القانون، دولة تضم الحريات الفردية والجماعية، والنضال من اجل دولة تضمن الحق في التعبير بالتظاهر وبالمطالبة السلمية.

بوعلام . ح 

 

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