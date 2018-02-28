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خرجوا أمس في مسيرة ضخمة بمدينة قسنطينة

الأطباء المقيمون يطلبون تدخل بوتفليقة بعد فشل الحوار مع حسبلاوي

  28 فيفري 2018 - 21:48   قرئ 67 مرة   0 تعليق   الوطني
الأطباء المقيمون يطلبون تدخل بوتفليقة بعد فشل الحوار مع حسبلاوي

مثلما كان متوقعا فقد شهدت صبيحة أمس مدينة قسنطينة مسيرة سلمية ضخمة للأطباء المقيمين، الذين نجحت تنسيقيتهم في حشد الآلاف من الأطباء من كل ولايات الوطن، استطاعوا تنظيم مسيرة هي الأضخم منذ بداية احتجاجات أصحاب  البذلة البيضاء  بعدما تجاوز عدد المشاركين فيها حوالي الـ15 الف.

 

رغم الطوق الأمني ومنع عدد من الأطباء من ولوج إقليم ولاية قسنطينة، غير أن المئات منهم تمكنوا من كسر الطوق وقضاء ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بولاية قسنطينة، حيث ارتأى الأطباء المنحدرون من ولاية قسنطينة استقبال واستضافة زملائهم الذين قدموا من عديد ولايات الوطن على غرار العاصمة، تيزي وزو، سطيف، بجاية، وهران، سيدي بلعباس، باتنة وعنابة، وبلغ عددهم حسب أحد مؤطري مسيرة الأمس أزيد من 1000 طبيب، ما رفع عدد الحشود التي سارت صبيحة أمس إلى أزيد من 15 ألف ما بين طبيب، طلبة من معاهد الطب، الصيدلة وطب الأسنان إضافة إلى منتسبين لقطاع الصحة، انطلاقا من مستشفى ابن باديس الجامعي باتجاه وسط المدينة في ظروف تنظيمية محكمة، عكسها عدم حدوث أي انزلاقات أو صدامات بين الأطباء وعناصر الأمن المكلفين بتأمين هذه الحركة الاحتجاجية التي دامت أزيد من الساعتين بعدما انطلقت في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا من داخل المستشفى قبل أن تلج حي باب القنطرة مرورا بمحطة القطار، وشارع زعموش، غير أن محاولة تحولهم لوسط المدينة لم يكن عبر جسر سيدي راشد الحجري، وإنما عبر الجسر العملاق على غرار آخر مسيرة، قبل أن يكمل الأطباء مسيرتهم عير شارع عواطي مصطفى الذي ينتهي إلى ساحة الشهداء بقلب مدينة قسنطينة وهي آخر نقطة سمحت بها مصالح الأمن، التي رفضت دخول كل تلك الحشود إلى وسط المدينة وتم منعها من مواصلة المسير ما دفع بمؤطري الحركة الاحتجاجية إلى أن يعودوا أدراجهم بعد أن أقنعهم ضباط الشرطة المكلفون بالإشراف على عملية تأمين الحشود باستحالة السماح لكل ذلك العدد بالمواصلة ليعودوا إلى نقطة البداية وهي مستشفى ابن باديس الجامعي. وبعد عقد ما يشبه اللقاء الصحفي، طالب من خلاله الأطباء المقيمون على لسان ممثلي المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، بتدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على اعتبار كما قالوا أن مطالبهم تتجاوز صلاحيات وزارة الصحة والوزير حسبلاوي خاصة بعد فشل الجلسات السابقة التي جمعت ممثلي التنسيقية الوطنية بوزارة الصحّة، مؤكدين على استمرار حركاتهم الاحتجاجية ومثمنين نجاح المسيرات الجهوية على غرار مسيرتي قسنطينة ووهران، والتي قد تتبع بحركة أخرى قد تحتضنها إحدى الولايات الجنوبية.

ك. كريم

 

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