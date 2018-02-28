بعد تدخل بوتفليقة ووقف الإضراب

بن غبريت تتجه للعفو عن الأساتذة المفصولين

كنابست في مفترق الطرق وممثلو منطقة القبائل ينددون بتسييس النقابة

تتجه وزارة التربية الوطنية إلى إصدار عفو شامل على الأساتذة الذين أضربوا عن العمل في إطار الحركة الاحتجاجية التي نظمها المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية كنابست ، وتنفيذا لتعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دعا وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت إلى فتح باب الحوار مع المضربين وبعد أن رفضت مديرية الوظيفة العمومية الموافقة على قرار فصل الأساتذة الذي اعتبرته غير قانوني.

القرار الذي ستتخذه بن غبريت سيعلن عنه الأسبوع المقبل، بعد استئناف الأساتذة عملهم عقب قرار نقابة كنابست الذي يعرف انقساما داخليا قد يهدد بزوالها، خصوصا أن دورة المجلس المفتوحة والمتواصلة أثبتت وجود خلافات عميقة بهذه النقابة المتهمة بانتماء بعض ممثليها إلى الحزب المنحل الفيس خصوصا في بعض ولايات الوسط كالبليدة، وقد لعب أعضاء المجلس المنتمين إلى بجاية وتيزي وبومرداس دورا في إقناع المجلس بالعدول عن قرار الإضراب خصوصا بعد التأكد من أن لا جدوى منه ويتم استغلاله لتنفيذ مخطط وأهداف سياسية ضيقة خاصة بعد أن رفع تلاميذ بعض المدارس، بتحريض من بعض الأساتذة، شعار الشعب يريد إسقاط بن غبريت .

كما اتهم بعض أعضاء المجلس مسعود بوديبة بالانفراد باتخاذ القرارات والتسرع في الإدلاء بتصريحات صحفية دون استشارة المجلس، وأشارت تقارير أمنية إلى وجود تائبين تم إعادة إدماجهم ضمن نقابة كنابست بعد استفادتهم من المصالحة الوطنية، وهم معروفون بكونهم كانوا مناضلين فيما كان يسمى بـ النقابة الإسلامية للعمل التابعة الـ الفيس المنحل ، بالإضافة إلى وجود أعضاء ينتمون الى جبهة العدالة والتنمية الذي يتزعمه عبد الله جاب الله الذي لا يخفي عداءه لإصلاحات الجيل الثاني الذي تقوده بن غبريت بأمر من رئيس الجمهورية.

كنابست يوقف الإضراب والأساتذة يستأنفون العمل بداية من اليوم

أعلنت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية كنابست بعد مخاض عسير للمفاوضات بين ممثلي النقابة من جهة، وبين ممثلي النقابة والوزارة الوصية من جهة أخرى، إيقاف الإضراب واستئناف التدريس بداية من اليوم، الإضراب طال أمده حيث دام قرابة أربعة أشهر في بعض الولايات، وتوسع ليشمل كل ولايات الوطن منذ نهاية شهر جانفي، حيث انجر عنه تأخر كبير في المقرر الدراسي، وفصل مئات الأساتذة من مختلف الأطوار التعليمية.

وأكد المكلف بالإعلام على مستوى نقابة كنابست مسعود بوديبة أن مطالب النقابة مشروعة والكل يعترف بأنها مشروعة حتى وزارة التربية الوطنية كما أن النقابة احترمت كل قوانين الجمهورية، مضيفا بأن ما حصل من حركات احتجاجية وإضراب مفتوح كان من الممكن تفاديه لو احترمت وزارة التربية وعودها بتجسيد المطالب المدونة في محضر 19 مارس 2015، كما تأسف بوديبة لجوء الوزارة الوصية إلى القضاء الاستعجالي للضغط على الأساتذة من أجل إجبارهم لاستئناف العمل بقوة القانون خاصة بعد صدور قرار المحكمة الإدارية بعدم شرعية الإضراب مما انجر عنه طرد قرابة 04 آلاف أستاذ.

بوديبة يهدد بالعودة إلى الإضراب في حال رفضت الوزارة عودة الأساتذة إلى مناصبهم

وفيما يخص قرار وزارة التربية الوطنية بالسماح للأساتذة المفصولين عن العمل بتقديم طعون، أكد بوديبة أن النقابة ترفض قرار الوزارة وأنها لا تعترف بإجراءات الطرد والفصل عن العمل وتعتبرها غير قانونية وأنها تأسيس لفوضى قانونية ، مؤكدا أن المجلس الوطني للنقابة، سيبقى مفتوحا من أجل تقييم الأوضاع بعد إيقاف الإضراب والعودة إلى العمل، خاصة ما تعلق بتجسيد مطالب العمال، وضمان عودة كل الأساتذة المفصولين إلى مناصبهم.

واتهم بوديبة بعض نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ وبعض الشخصيات السياسية بأنها أسهمت في تعقيد الأوضاع في القطاع من خلال تحالفها مع الوصاية ليس من أجل إيجاد حلول ترضي الطرفين لوقف الإضراب وإنما من أجل خدمة مصالحها المادية أو السياسية على حساب مصلحة الأستاذ والتلميذ، وفيما يخص قرار وقف الإضراب الذي استمر لمدة قاربت أربعة أشهر في ولايات البليدة وبجاية و تيزي وزو وسكيكدة، وتجاوز الشهر وطنيا جاء بعد تلقي النقابة ضمانات ووعود من طرف الحكومة تتمثل في تجسيد مطالب الكنابست المدونة في المحاضر الموقعة من طرف وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابة.

بوديبة: لم نطالب برحيل بن غبريت وتعويض الدروس مهمة صعبة

أكد المكلف بالإعلام على مستوى كنابست في رده على الإشاعات التي تتضمن دعوة النقابة إلى إسقاط وزيرة التربية الوطنية، أنها لم تطلب ولن تطالب برحيل وزيرة التربية وأن كل ما قيل حول هذا الأمر مجرد إشاعات يريد مروجوها زرع الفتنة بين الوزارة والشريك الاجتماعي، وفيما يخص تعويض الدروس الضائعة بسبب الإضراب أكد بوديبة أن الأمر لن يكون سهلا وأن الأستاذ سيتحمل وحده عبء تعويض الدروس ومرافقة التلاميذ نفسيا وبيداغوجيا لتخطى هذه العقبة وتدارك التأخر الكبير الحاصل في المقرر الدراسي، معترفا بأن الوقت الحالي لا يسمح بتدارك كل الدروس الضائعة وإنما سيعمل الأساتذة بخبرتهم المهنية على تقديم الدروس الأساسية التي تفيده في السنوات الموالية خاصة في سنوات الانتقال من طور إلى طور وخلال الامتحانات الرسمية، مطمئنا التلاميذ بأن الأستاذ سيتكفل بهذه المهمة الصعبة المنوطة به وأنه سوف يوظف خبرته في المعالجة البيداغوجية وتقديم الدروس بدون حشو وتسرع وبدون ممارسة الضغط على التلميذ.

أزيد من 7200 أستاذ عادوا إلى العمل بعد قرار وقف الإضراب

استأنف أزيد من 3400 أستاذ عملهم يومي الإثنين والثلاثاء، حسبما أكدته وزارة التربية الوطنية، ليصل عدد الأساتذة الذين أوقفوا الإضراب وعادوا إلى العمل منذ 30 جانفي الفارط إلى 7213 أستاذ والعدد في تزايد من يوم لآخر. وأوضح نفس المصدر أن اللجنة المتساوية الأعضاء بولاية البليدة شرعت في دراسة 138 طعنا تقدم بها الأساتذة المفصولين عن العمل .

في ذات السياق، أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن كل الإجراءات المتعلقة بطعون إعادة الإدماج للأساتذة المفصولين بسبب الإضراب ستتخذ في أقرب الآجال، ونشرت بن غبريت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الـ فايسبوك أن الأبواب مفتوحة لجميع الأساتذة الراغبين في إيداع طعونهم لدى مديريات التربية، مضيفة أن كل الإجراءات المناسبة ستتخذ في أقرب الآجال، موضحة أن هذا الإجراء جاء بناء على تفهم الوزارة لوضعية الأساتذة كما أنها تمت عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخصوص تعزيز الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين، وكانت بن غبريت قد أكدت أن كل ما تقوم به وزارة التربية يندرج في إطار تطبيق القوانين، مشيرة إلى أنه بإمكان الأساتذة المفصولين تقديم طعن على مستوى مديريات التربية التابعين لها، باعتبارها الجهة المخولة بدراسة الطعون وذلك في إطار اللجنة المتساوية الأعضاء، وذكرت الوزيرة بقرار العدالة الذي قضى بعدم شرعية إضراب المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية كنابست وما ترتب عنه من تطبيق للقوانين.