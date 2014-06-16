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تفاديا لتكرار سيناريو الصيف الماضي

مخططات خاصة لإخماد الحرائق واستغلال ستّ حوامات عبر الوطن

  28 فيفري 2018 - 22:04   قرئ 50 مرة   0 تعليق   الوطني
مخططات خاصة لإخماد الحرائق واستغلال ستّ حوامات عبر الوطن

كشف المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بمديرية الحماية المدنية العقيد فاروق عاشور عن تحيين مخططات التدخل الخاصة بإخماد الحرائق على مستوى ولايات الوطن وتعديل خارطة الأخطار، مع استغلال ست حوامات متعددة المهام وذلك تحسبا لأي طارئ ولتفادي سيناريو الصائفة الفارطة.

 

أكد فاروق عاشور في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أنه وبالنظر إلى حجم الخسائر التي خلفتها حرائق الغابات العام الماضي سيتم وضع وسائل التدخل بصفة متقدمة وتحيين خارطة الأخطار، بما يسمح بتنفيذ التدخل الفعال من أول لحظة يقع فيها الحريق، وذلك بالتنسيق مع إدارة مديرية الغابات، هذا إلى جانب استغلال ست حوامات متعددة المهام في لإخماد الحرائق بعد تأهيل الطيارين في هذا الاختصاص الدقيق.

وأفاد المتحدث في ذات السياق عن عقد مصالحه اجتماعين جهويين بكل من قالمة والمدية يومي الـ12 والـ 14 مارس القادمين لتقييم وعرض مخططات التدخل والتي سيتم على أساسها تدعيم الولايات الأكثر تضررا بالأرتال قبل حلول فصل الصيف مع التركيز على العمل الوقائي بإشراك كل الفاعلين. 

من جهة أخرى، أوضح ممثل المديرية العامة للحماية المدنية عن إحصاء أكثر من مليون تدخل العام الفارط منها 600 الف تدخل في مجال الحوادث المنزلية أسفرت عن وفاة 3800 شخص، مبرزا أن الحماية المدنية موجودة في الميدان بـ61 ألف عون يسهرون على سلامة المواطنين ويتدخلون بشكل يومي بمعدل 2700 تدخل، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع في عدد التدخلات إلى 3500 تدخل يوميا منذ جانفي الفارط إلى غاية اليوم بسبب الاضطرابات الجوية التي مست مختلف ولايات الوطن.

وعشية إحياء اليوم العالمي للحماية المدنية الذي جاء تحت شعار  الحماية  المدنية والمؤسسات الوطنية من أجل تسيير  فعال للكوارث  أبرز العقيد عاشور بأن الجزائر لها تاريخ طويل في مجال التدخلات على المستوى العالمي ولها كفاءة عالية في تسيير وإدارة الأزمات باحترافية أهلتها للتموقع في التصنيف العالمي  لـ 33 دولة مع إسناد المكتب الجهوي المكلف بإدارة وتسيير الأزمات في الحوادث الكيميائية  للجزائر منسقا على مستوى منطقة شمال افريقيا ودول الساحل، مضيفا أن برامج تأهيل العنصر البشري فاقت أربعة آلاف عملية تكوينية في مختلف التخصصات وارتفاع مستوى قدرات التدخل المتخصصة في عديد المجالات على غرار فرق الإنقاذ تحت الردوم وفرق الحوادث الكيميائية.

وكانت المديرية العامة للغابات قد سجلت 2.992  بؤرة حريق خلال سنة 2017 أتت على مساحة إجمالية قدرها 53.975 هكتار من المساحات الغابية على المستوى الوطني.

عبد الله بن مهل

 

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