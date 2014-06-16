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جددت تأييدها اللامشروط لطلبة المدارس العليا

أونيا تدعو حجار وبن غبريت إلى تحمل مسؤولياتهما

  28 فيفري 2018 - 22:09   قرئ 61 مرة   0 تعليق   الوطني
أونيا تدعو حجار وبن غبريت إلى تحمل مسؤولياتهما

دعت المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين  أونيا  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية إلى تحمل بمسؤولياتهما تجاه مطالب طلبة المدارس العليا للأساتذة، مطالبة جميع الأطراف للتحلي بروح المسؤولية وفتح أبواب الحوار، معبرة عن أسفها لما جرى من أحداث مؤسفة ومشادات بين قوات الأمن وطلبة المدارس العليا للأساتذة، وجددت المنظمة تأييدها اللامشروط لمطالب الطلبة.

 

طالبت المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين  أونيا  في بيان لها يحمل توقيع أمينها العام فارس بن جغلولي، كلا من وزير التعليم العالي والبحث العملي الطاهر حجار ووزيرة التربية الوطنية نورية بين غبريت إلى تحمل مسؤوليتيهما وضرورة إيجاد الحلول المناسبة في أقرب وقت ممكن قبل أن تأخذ الأمور منحنيات أخرى التي  نسعى جاهدين لتفاديها وتجنب الوقوع فيها خاصة وأن البلاد تعيش حراكا اجتماعيا ساخنا غير مسبوق .

وعبرت الـ  أونيا  في نفس البيان عن أسفها لما جرى يوم 16 فيفري من أحداث ومشادات بين قوات الأمن الوطني وطلبة المدارس العليا للأساتذة خلال اعتصامهم أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رافعين مطالب تطبيق المادة الرابعة من عقد الالتزام المبرم مع وزارة التربية الذي ينص على توظيف المتخرجين في ولاية إقامتهم التي دونوها في العقد.

وقالت المنظمة في بيانها  إلى أين تمضي بنا هاته الأحداث ومن يتحمل مسؤوليتها خاصة ونحن نرى الصور المؤسفة تتناقلها مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية المحلية منها والأجنبية .

وأكد المصدر أن هذا ما يفتح أبواب عدة زوايا سلبية مختلفة أمام  المصطادين في المياه العكرة  خاصة الراغبين في  تأزم الاوضاع أكثر ، وأضاف البيان أن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين تتأسف على كل ما جرى وتدعو جميع الأطراف للتحلي بروح المسؤولية وتسبيق لغة العقل وفتح مجال أوسع لباب الحوار، كما دعت إلى نبذ كل أشكال العنف والالتزام بالقوانين والتحلي بالأخلاق والاعتدال والعمل بجميع مواثيق العمل الانساني بين جميع فئات المجتمع.

وجددت  اونيا  تأييدها  اللامشروط  لمطالب الطلبة  المشروعة  مثلما وصفها البيان، مؤكدة التزامها معهم دون قيد أو شرط وتحت أي ظرف كان، وشدد البيان أنه  بصفتنا النخبة التي يعول عليها الوطن نحبذ أن تعالج مشاكلنا بطرق حضارية تثبت الوعي الذي يتحلى به الطالب الجزائري على أسس ديمقراطية يكفلها الدستور الجزائري .

بوعلام حمدوش

 

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