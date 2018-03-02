تخرج الدفعة ال45 للحماية المدنية لحاملي "رتبة عون"

نظم أمس بالجزائر العاصمة حفل تخرج الدفعة ال45 لحاملي "رتبة عون" الحماية المدنية بحضور الوزير الاول أحمد أويحيى.

وتحمل هذه الدفعة التي تضم 1283 عون اسم رئيس الحكومة السابق و المناضل من أجل القضية الوطنية، الفقيد رضا مالك الذي وافته المنية في جوان 2017 .

وقبل انطلاق الحفل الذي صادف احياء اليوم العالمي للحماية المدنية، وضع السيد أويحيى الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الاقليم، نور الدين بدوي و المدير العام للحماية المدنية، العقيد مصطفى لهبيري، اكليلا من الزهور قبل الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الواجب.

وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أكد السيد لهبيري أنه بفضل توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حققت الحماية المدنية الجزائرية تقدما معتبرا في مجال الاحترافية و العصرنة اللتين نالت بفضلهما اعتراف الأمم المتحدة من خلال تسلم شهادة المجموعة الاستشارية الدولية للبحث و الانقاذ.

وفيما يتعلق بتخرج هذه الدفعة ال45، أوضح السيد لهبيري أنها تشكل دعامة جديدة و دعما معتبرا للدفعات العاملة داعيا اياها الى أداء مهمتها بكل احترافية و تفان في اطار احترام القيم الانسانية و أخلاقيات المهنة.