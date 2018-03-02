تنظيم مسابقة وطنية لتوظيف 274 طالبا قاضيا

أعلن وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح أمس بالبليدة عن تنظيم مسابقة وطنية لتوظيف 274 طالبا قاضيا لم يحدد تاريخها، بهدف تعزيز قطاع العدالة بالموارد البشرية لاسيما في سلك القضاة

وستشكل هذه الدفعة حسبما أوضحه الوزير خلال كلمته التي ألقاها بمقر مجلس قضاء البليدة بمناسبة زيارة العمل التي قادته للولاية أن أول دفعة سيجري تكوينها بالمدرسة العليا للقضاء الجديدة "ستباشر مهامها بعد أربعة سنوات من التكوين عوض ثلاثة سنوات كما كان معمول به سابقا"

كما سيتم أيضا "مراجعة البرامج البيداغوجية و التطبيقية بشكل جذري و هذا وفقا للسياسة الجديدة و المنظومة التكوينية للقضاة لتضاهي بذلك مثيلاتها في المدارس العليا للقضاء بالدول المتطورة"، أضاف الوزير

وفي إطار تعزيز مهام مساعدي العدالة قال السيد لوح أنه تم تعديل المرسومين التنفيذيين المحددين لشروط الالتحاق بمهنة الموثق و المحضر القضائي و بأنه سيتم إمضاؤهما "قريبا" من قبل الوزير الأول وفقا للإجراءات المعمول بها

وفي هذا السياق، كشف الوزير عن فتح مسابقتين وطنيتين أيضا نهاية شهر يونيو لانتقاء موثقين و محضرين قضائيين لتدعيم سلك مساعدي العدالة مع العلم أن هذه المسابقات لم تجر منذ سنة 2006

ويأتي هذا الإجراء حسب السيد لوح لسد الاحتياجات المسجلة في هذا المجال وبلوغ النسب المعمول بها دوليا خاصة عند العلم أن المعدل المسجل حاليا بالنسبة للموثقين لا يتجاوز 5ر4 لمجموع 100 ألف ساكن و 1ر4 محضر قضائي لكل 100 ألف ساكن و هي نسب "بعيدة نوعا ما" عن تلك المسجلة دوليا خاصة بالدول الأوربية