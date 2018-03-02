تنظيم مسابقة وطنية لتوظيف 274 طالبا قاضيا

شريط الاخبار
بن غبريت تتجه للعفو عن الأساتذة المفصولين نحو تموين ساقية سيدي يوسف التونسية بالغاز الطبيعي الجزائري نحو تموين ساقية سيدي يوسف التونسية بالغاز الطبيعي الجزائري الجزائر تشرع في غلق وتشميع 9 كنائس غير مرخّصة العشرية السوداء كلفت الجزائر 200 ألف شخص و20 مليار دولار ماكرون وأردوغان يعرّيان تنصّل النخبة من الهوية الوطنية أونيا تدعو حجار وبن غبريت إلى تحمل مسؤولياتهما الجيش الجزائري سادس أقوى الجيوش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأطباء المقيمون يطلبون تدخل بوتفليقة بعد فشل الحوار مع حسبلاوي مخططات خاصة لإخماد الحرائق واستغلال ستّ حوامات عبر الوطن وزارة الصحة تطلق عملية الكشف والتلقيح ضد الكبد الفيروسي ب و ج الحكومة تتبنى الإدماج المالي لاستقطاب 2000 مليار دينار متداولة خارج البنوك ولد عباس يتجه نحو العفو عن طليبة مدير ديوان محو الأمية السابق عرض على مديري ملحقات اقتناء أجهزة من شركات وهمية المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحذر من تسييس مشاكل بعض القطاعات الدرك حجز 39 طنا من الكيف و3 كغ من الكوكايين خلال 2017 محاكمة 6 عناصر دعم زوّدوا جماعات إرهابية بالمؤونة ومعلومات حول تحركات الأمن خبراء يثمنون تطلّع تركيا للاستثمار في المحروقات والسياحة بالجزائر الوزراء غاضبون من النواب بسبب الأسئلة البرلمانية ! المحكمة الأوروبية تفصل لصالح الصحراء الغربية الجمهور يرشح «أمنديل» للزيتونة الذهبية في صنف الفيلم الطويل وزارة التضامن تطلق قاعدة بيانات خاصة بالنساء ضحايا العنف محرز لن يلعب في إنجلترا إلا لنادي ليستر سيتي! بلكالام يطرق أبواب العودة وعبيد يعوض سليماني في قائمة مارس مناجير شباب قسنطينة وضع النقاط على الحروف مع بلعميري العميد يباشر التحضير لمواجهة الموب في غياب شاوشي إنشاء مركز متخصص في مهن الصناعة الميكانيكية بقسنطينة استعجالات مستشفى بن شريف تعجز عن خدمة نصف مليون ساكن أردوغان طالب بإلغاء قرار رخص الاستيراد وتسهيل الفيزا للمستثمرين الأتراك مصرف السلام الجزائر يفتح فرعا له في ورقلة قيطوني يكشف عن لقاء للمنتجين أفريل المقبل لمناقشة تقليص الإنتاج كنابست تواصل اجتماعها لتحديد مصير الإضراب وبوادر الانفراج تلوح في الأفق موقف الجزائر ثابت بالنأي عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول أردوغان يعتبر الجزائر بوابة لاستثمارات تركيا في القارة الإفريقية 70 بالمائة من أكياس الحليب تذهب إلى المقاهي والوزارة تتفرج الأفافاس يبحث عن ركوب موجة الاحتجاجات هامل يتباحث سبل التعاون مع المدير التنفيذي لـبأوروبول التماس عامين حبسا ضد مصرّحة جمركية اختلست مليارا من شركة عبور مكتتبو عدل1 يعتصمون أمام المقر الجهوي للوكالة بتيزي وزو السوق الجزائرية أكثر جذبا للاستثمارات التركية في المنطقة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. تنظيم مسابقة وطنية لتوظيف 274 طالبا قاضيا

تنظيم مسابقة وطنية لتوظيف 274 طالبا قاضيا

  02 مارس 2018 - 11:24   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الوطني
تنظيم مسابقة وطنية لتوظيف 274 طالبا قاضيا

أعلن وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح أمس بالبليدة عن تنظيم مسابقة وطنية لتوظيف 274 طالبا قاضيا لم يحدد تاريخها، بهدف تعزيز قطاع العدالة بالموارد البشرية لاسيما في سلك القضاة

وستشكل هذه الدفعة حسبما أوضحه الوزير خلال كلمته التي ألقاها بمقر مجلس  قضاء البليدة بمناسبة زيارة العمل التي قادته للولاية أن أول دفعة سيجري تكوينها بالمدرسة العليا للقضاء الجديدة "ستباشر مهامها بعد أربعة سنوات من  التكوين عوض ثلاثة سنوات كما كان معمول به سابقا"

كما سيتم أيضا "مراجعة البرامج البيداغوجية و التطبيقية بشكل جذري و هذا وفقا للسياسة الجديدة و المنظومة التكوينية للقضاة لتضاهي بذلك مثيلاتها في المدارس  العليا للقضاء بالدول المتطورة"، أضاف الوزير

وفي إطار تعزيز مهام مساعدي العدالة قال السيد لوح أنه تم تعديل المرسومين التنفيذيين المحددين لشروط الالتحاق بمهنة الموثق و المحضر القضائي و بأنه سيتم إمضاؤهما "قريبا" من قبل الوزير الأول وفقا للإجراءات المعمول بها

وفي هذا السياق، كشف الوزير عن فتح مسابقتين وطنيتين أيضا نهاية شهر يونيو لانتقاء موثقين و محضرين قضائيين لتدعيم سلك مساعدي العدالة مع العلم أن هذه المسابقات لم تجر منذ سنة 2006 

ويأتي هذا الإجراء حسب السيد لوح لسد الاحتياجات المسجلة في هذا المجال وبلوغ النسب المعمول بها دوليا خاصة عند العلم أن المعدل المسجل حاليا بالنسبة للموثقين لا يتجاوز 5ر4 لمجموع 100 ألف ساكن و 1ر4 محضر قضائي لكل 100 ألف ساكن و هي نسب "بعيدة نوعا ما" عن تلك المسجلة دوليا خاصة بالدول الأوربية

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات