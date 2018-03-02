أويحيى يشيد بقدرات سلك الحماية المدنية

أشاد الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس بالجزائر العاصمة، بقدرات سلك الحماية المدنية والإنجازات المحققة من طرفه على الصعيدين الوطني و الدولي.

وفي تصريح له على هامش حفل تخرج الدفعة الـ45 برتبة عون التي حملت اسم رئيس الحكومة الأسبق، الراحل "رضا مالك"، أشار أويحيى إلى أنه يتعين على الجزائريين أن يكونوا فخورين بسلك الحماية المدنية الذي يشكل "قوة تكسبها الجزائر"، تحوز على الكثير من الإمكانيات، مذكرا أن هذا الأخير "قدم و في العديد من المناسبات الدليل على قدراته في الداخل و الخارج".

كما هنأ الوزير الأول سلك الحماية المدنية بتتويجه مؤخرا بشهادة الاعتراف والمطابقة الدولية للهيئة الاستشارية الدولية المختصة في البحث و الانقاذ التابعة لهيئة الأمم المتحدة، متمنيا له المزيد من التقدم.

يذكر أن تتويج الحماية المدنية بهذه الشهادة الدولية يمكنها من الانضمام الى فريق البحث والانقاذ الأممي، المنطوي تحت هذه الهيئة بعد إجراء فريق متكون من 86 فردا من مختلف تخصصات الحماية المدنية منها البحث بالكلاب المدربة و مهندسي تقييم البنايات و الوقاية و مكافحة الأخطار الكيماوية لتمارين وتربصات تطبيقية داخل الوطن وخارجه تحت إشراف خبراء دوليين.وشمل مسار التكوين الذي دام أكثر من سنتين العديد من التخصصات منها التسيير والبحث والانقاذ و الطب و الاسعاف و كذا الإمداد.