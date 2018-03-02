بن غبريت تأمر بتسهيل عملية إعادة إدماج الأساتذة المعزولين

أعلنت وزارة التربية الوطنية أمس أنها أعطت تعليمات لمديري المؤسسات التعليمية من أجل تسهيل عملية إعادة إدماج جميع الأساتذة المعزولين بسبب الإضراب

و أوضح وزارة التربية الوطنية في بيان لها أنها "أعطت تعليمات لجميع مديري التربية لتسهيل إعادة إدماج جميع الأساتذة المضربين في مؤسساتهم والذين لم يتلقوا بعد قرارات العزل بمن فيهم الأساتذة الذين أودعوا طعونهم بعد الإشعار بالعزل

و بخصوص الأساتذة المعزولين الذين لم يودعوا طعونهم بعدي أكدت الوزارة أنه "تم إعطاء تعليمات لمديري المؤسسات التعليمية لتسهيل عملية إيداع الطعون و إدماجهم الفوري"