الجزائر البلد الوحيد الذي يحفظ حريات ممارسة المعتقد

ردّ وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على تصريحات لبعض مسؤولي الكنائس غير المرخّصة التي تمّ غلقها من قبل السلطات العمومية، الأسبوع الماضي، مؤكّدا أنّ الجزائر الدولة الوحيدة التي تحفظ حريات ممارسة المعتقد.

دافع الطيب لوح، على هامش تدشينه لمقر المحكمة الجديدة ببوفاريك، الخميس، عن اهتمام الجزائر بحريات المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وقال إنها تكاد تكون البلد الوحيد الذي يهتمّ بكلّ الديانات وتمنح الحريات في ممارسة الشعائر الدينية، مؤكّدا أنّ حرية المعتقد منصوص عليها في الدستور.

وإن لم يتحدث الوزير بصفة مباشرة عن قيام السلطات العمومية بغلق تسعة كنائس منتشرة عبر القطر الوطني، بحر الأسبوع المنقضي، إلا أنه أكّد أنّ حرية المعتقد منصوص عليها دستوريا ولم يحدث أن توبع أحد قضائيا بسبب حرية معتقده وذلك من باب احترام حريات وحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر مع احترام السيادة الوطنية ودون المساس بقيم المجتمع الجزائر. ولفت الطيب لوح، إلى أنّ القانون الجزائري ينص في تشريعاته منذ سنة 1963 على العطل الأسبوعية والدينية لمختلف العقائد، حيث أنه يمنح للمسيحيين العاملين بالجزائر عطلتهم الدينية والأسبوعية ويضمنها لهم. وقال إنه: «لا يوجد تشريع في العالم يعطي الحق في العطل الأسبوعية وكذا الدينية لكل الفئات باختلاف معتقداتها مثل الجزائر التي تضمن حق المعتقد لكل شخص يعيش على أراضيها».

وكانت السلطات العمومية، قد شرعت الأسبوع الماضي، في تطبيق القانون ضدّ الكنائس غير المرخّصة، حيث قامت بغلق عدّة كنائس بغرب ووسط وجنوب البلاد، بداية من الأسبوع المنقضي، بأوامر من الولاة الذين أصدروا محاضر بأن هذه الكنائس غير مرخّصة. ويتعلّق الأمر بالكنيسة البروتستانتية بولاية وهران، والتي يقع مقرها بشارع عبان رمضان وسط المدينة، وأماكن عبادة أخرى تابعة للكنسية بمدينة أرزيو بنفس الولاية، بالإضافة إلى عدّة كناس كان معتنقو الديانة المسيحية يمارس فيها شعائرهم الدينية، بولايات ورقلة، تيزي وزو وبجاية. ووفقا لمصادر مسؤولة، فإنّ القرارات جاءت عقب تقارير أبانت أنّ هذه الكنائس غير مرخصة بالنشاط، من بينها بيوت عبادة مسيحية ناشطة منذ الاستقلال مبانيها تابعة للكنيسة الميثودية وأخرى ناشطة منذ العام 2011، وجاء القرار بعد سلسلة من حملات التفتيش التي قامت بها فرق لعدّة مديريات. وطلبت السلطات الأمنية من المسؤولين على هذه الكنائس التقرّب من المصالح العمومية لتسوية وضعيتهم القانونية مع الوقف الفوري للأنشطة حاليا.