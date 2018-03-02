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القرار جاء بعد وقف إضراب «كنابست»

وزيرة التربية تأمر بإعادة إدماج كل الأساتذة المفصولين عن العمل

  02 مارس 2018 - 20:00   قرئ 86 مرة   0 تعليق   الوطني
وزيرة التربية تأمر بإعادة إدماج كل الأساتذة المفصولين عن العمل

أمرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مديري التربية بإعادة إدماج كل الأساتذة المفصولين عن العمل بعد إيداع الطعون على مستوى المديريات، وفيما يخص الأساتذة المشاركين في الإضراب منذ 30 جانفي والذين تلقوا إعذارات بالفصل فقد سجلت الوزارة عودة مجمل هؤلاء مباشرة منذ إعلان نقابة الكنابست وقف الإضراب الذي دام قرابة أربعة أشهر بولايات البليدة، بجاية، وتيزي وز ليتوسع بعد ذلك وطنيا منذ نهاية جانفي المنصرم.

 
وأوضحت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، أنها أعطت تعليمات لجميع مديري التربية لتسهيل إعادة إدماج جميع الأساتذة المضربين في مؤسساتهم والذين لم يتلقوا بعد قرارات العزل بمن فيهم الأساتذة الذين أودعوا طعونهم بعد الإشعار بالعزل، وبخصوص الأساتذة المعزولين الذين لم يودعوا طعونهم بعد، أكدت الوزارة أنه «تم إعطاء تعليمات لمديري المؤسسات التعليمية لتسهيل عملية إيداع الطعون وإدماجهم الفوري». وأشادت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بعودة المئات من الأساتذة إلى أقسامهم بعد استجابتهم في وقت سابق للإضراب الذي دعت إليه نقابة «الكنابست» في خطوة اعتبرتها الوزيرة أنها تنم عن «درجة عالية من المسؤولية واحترام كبير لقوانين الجمهورية»، و فيما يخص تعويض الدروس الضائعة، أكدت بن غبريت أنها واثقة من قدرة الأساتذة واستعدادهم بكل إخلاص وتفان لتعويض الدروس الضائعة، كما تطمئن أيضا بأنها اتخذت كافة التدابير للتكفل بالتلاميذ المتضررين في أحسن الظروف الممكنة، سواء تعلق الأمر بالجانب البيداغوجي أو التنظيمي أو البشري. ودعت الوصاية الأساتذة للتقرب في أي وقت من إدارة مؤسساتهم للحصول على التفاصيل المتعلقة باستدراك التأخر المسجل نتيجة الإضراب، مشيرة إلى أنه تم إسداء تعليمات لـ «إيلاء عناية خاصة بتلاميذ ولايتي بجاية والبليدة، على أن يلتزم هؤلاء بالمثابرة والمواظبة على الدروس المقدمة من قبل  أساتذتهم».
ن. شعبان 
 

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