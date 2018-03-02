يقوده «أبو البركات» ويعمل على «لمّ الشمل» بعد الهزيمة في سرت

«داعش» يؤسس «جيش الصحراء الليبية» ويسعى لاستقطاب الجزائريين

أعلن رئيس مكتب التحقيقات لدى المدعي العام الليبي الصديق الصور أن تنظيم «داعش» عقب هزيمته في سرت، أسس جيشا في الصحراء الليبية يقوده ليبي يلقب بـ»أبي البركات» يضم ثلاث كتائب جاء معظم أفرادها عبر السودان و»يستقدم مقاتلين أجانب إلى ليبيا من دول الجوار، مثل السودان ومصر وتونس والجزائر».

أوضح الصور أن قائد جيش «داعش» في الصحراء، هو الليبي «المهدي سالم دنقو»، وأن «الجيش» يضم ثلاث كتائب جاء معظم أفرادها عبر السودان ولكل كتيبة قائد وهم موجودون الآن في الصحراء الليبية، موضحا أن التنظيم الإرهابي «داعش» يجلب مقاتلين أجانب إلى ليبيا من دول الجوار، مثل السودان ومصر وتونس والجزائر، ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مكتب المدعي العام الليبي أن «هذا الجيش تم تأسيسه بعد تحرير مدينة سرت، ولفت الصور إلى أن التنظيم «يستقدم المقاتلين عبر دروب سرية، وأوردت صحيفة «الدستور المصرية» معلومات إضافية عن «المهدي سالم دنقو»، المعروف بـ»أبي البركات» قائلة إنه يحمل الجنسية الليبية وهو من مدينة سرت، ومن مواليد عام 1981، مشيرة أنه المشرف على «قطع رؤوس 21 قبطيا مصريا في سرت في فبراير 2015 «، وأضافت أنه «كوّن مجموعة من المتشددين فروا من سرت خلال حملة في 2015 «، وأفادت بأن «دنقو» قد «عمل فترة في المحكمة التشريعية في الموصل تحت قيادة أبي بكر البغدادي»، وأشارت إلى أنه يوجد حاليا في الصحراء الليبية ويستخدم دروبا سرية «لاستقطاب مقاتلين أجانب إلى ليبيا من دول كالسودان ومصر وتونس والجزائر». في سياق متصل، كشف معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى أن عدد «الدواعش» الجزائريين المقاتلين في ليبيا يقدر بـ130 شخص محتلين بذلك المرتبة الثالثة بعد كل من التونسيين والمغاربة، متوقعا أن يكون إجمالي المقاتلين الأجانب يتراوح ما بين 4000 و5000 فرد، وقال التقرير الذي حمل عنوان «الآخرون: مقاتلون أجانب في ليبيا»، أن عدد الجزائريين المقاتلين في صفوف «داعش» بليبيا يبلغ 130 شخص بعد كل من 1500 تونسي و300 مغربي من بينهم أشخاص يضطلعون بمهمات قيادية، كهارون المغربي وأبي عمر المغربي اللذين سبق أن ظهرا عبر تسجيلات مصورة، و112 مقاتلا من مصر و100 من السودان، متبوعين بمقاتلين من كل من السنيغال، وبلغ عددهم ثلاثين مقاتلا، فمالي والصومال وغانا، وأكد التقرير أن «داعش» لا تزال تبحث عن استغلال نقاط الضعف المختلفة، منبها إلى أن الأمر جعل المسؤولين في الدول المغاربية يتخوفون من تدفق هؤلاء المقاتلين على بلدانهم، وأوضح التقرير أن انهيار عاصمتي «داعش» بسوريا والعراق جعل التنظيم يقبل على ليبيا، نظرا للأوضاع التي تعيشها، وهو ما بات يقلق الاتحاد الأوروبي، نظرا لقرب دوله من المنطقة، وهو ما يستوجب تضافر الجهود بين القارتين الإفريقية والأوروبية على حد سواء، وأشار التقرير إلى وجود نحو ألف امرأة مقاتلة في صفوف «داعش» بليبيا، من بينهن 300 تونسية، فيما بقية النساء من بلدان مختلفة، من بينها الجزائر أما دورهن فيقتصر على الزواج ودعم أزواجهن المقاتلين، إضافة إلى إنجاب الأطفال.

أسامة س.