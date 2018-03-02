فيما تم استرجاع بندقية ووسائل اتصال بتمنراست

الجيش يوقف 3 إرهابيين بباتنة

تواصل قوات الجيش الوطني الشعبي حصد ثمار التضييق الذي فرضته على الولايات الشرقية بعد القضاء على إرهابيين واستشهاد عسكريين آخرين، حيث أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، ثلاثة إرهابيين بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة.

قال بيان لوزارة الدفاع الوطني إنه «في إطار محاربة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 01 مارس 2018، ثلاثة إرهابيين بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة»، وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني في عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين صالح وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، خمسة مهربين وحجزت جهازين لكشف المعادن وعشرة مطارق ضغط وأحد عشر مولدا كهربائيا وسيارة رباعية الدفع وبندقية صيد ووسائل اتصالات، كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بكل من بسكرة والوادي بالناحية العسكرية الرابعة وسعيدة بالناحية العسكرية الثانية ستة مهربين وحجزت 55 قنطارا من مادة التبغ و27513 وحدة من مختلف المشروبات، من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 233 مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات بكل من غرداية وبرج باجي مختار وعين صالح وسعيدة.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من توقيف مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، الإرهابي «إ. حنفي» المدعو «أبو عبد الله»، وعثرت بمنزله على ورشة لإعداد المتفجرات تحوي كميات من المواد ومعدات التفجير، بالإضافة إلى جهاز للإعلام الآلي ونظارة ميدان وبوصلة وأجهزة اتصال وأغراض أخرى، وقالت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها إنه «في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، يوم 24 فيفري 2018 بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، الارهابي «إ. حنفي» المدعو «أبو عبد الله»، وعثرت بمنزله على ورشة لإعداد المتفجرات تحوي كميات من المواد ومعدات التفجير، بالإضافة إلى جهاز للإعلام الآلي ونظارة ميدان وبوصلة وأجهزة اتصال وأغراض أخرى».

أسامة سبع