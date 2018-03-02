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حددت قائمة «الممنوعين» من استخدام النظام المعلوماتي لها

الحكومة تعتمد إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من قبل الجمارك

  02 مارس 2018 - 20:00   قرئ 64 مرة   0 تعليق   الوطني
الحكومة تعتمد إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من قبل الجمارك

ألغت الحكومة إجراءات التفتيش المتسلسل للمسافرين بالنقاط الحدودية، واستبداله بالتفتيش الانتقائي للمسافرين حسب هويتهم وأمتعتهم، بالإضافة إلى وسائل نقلهم، كما حددت كيفيات تطبيق المادة 340 مكرر من القانون رقم 79-07 المتعلق باستخدام النظام المعلوماتي الخاص بالنشاط الجمركي.

وحسب المرسوم التنفيذي رقم 18-64 الصادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية والممضى من قبل رئيس الحكومة الذي يحدّد كيفيات إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من الجمارك، فإن مراقبة الجمارك في المطارات والموانئ والحدود البرية ستكون خاصة بالأشخاص الذين يشكلون خطرا نظرا لهوياتهم أو أمتعتهم الشخصية أو وسائل نقلهم، كما شدد ذات المرسوم على ضرورة ضمان المراقبة الانتقائية للمسافرين، شفافية وفعالية المراقبة الجمركية للمسافرين وكذا التدفق السلس للمسافرين ووسائل نقلهم والاستغلال الرشيد للموارد البشرية المخصصة لمراقبة المسافرين.

أما فيما يتعلق بالنظام المعلوماتي، فقد قررت الحكومة فتح النظام المعلوماتي الخاص بالجمارك للمتعاملين في التجارة الخارجية، ومنع 5 أصناف بصفة احتياطية ومؤقتة، حسب ما جاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية، وبناء وعلى تقرير رفعه وزير المالية للحكومة، تم الترخيص للإدارة العامة الجمارك لفتح نظامها المعلوماتي إلى كل متعامل يمارس نشاطا مرتبطا بالتجارة الخارجية، ويمكن أن يمنع حسب المرسوم التنفيذي المتعاملين الذين ارتكبوا جرائم جمركية متلبسين بها، بالإضافة إلى من ارتكب جريمة خطيرة أدت الى تسجيله في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، كما سيتم منع كل من رفض التسديد أو الضمان لإدارة الجمارك للمبالغ المستحقة المتعلقة بالحقوق أو الرسوم، الغرامات أو كل مبلغ مستحق ناجم عن ارتكاب جريمة تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم اللذين تتولى ادارة الجمارك تطبيقهما وارتكاب أفعال توصف بالاشتراك أو الاستفادة من الغش، وكذا عدم الرد بعد إعذار ثان مرسل إلى العنوان المصرح به من طرف المتعامل مع إشعار بالاستلام، في أجل أقصاه 8 أيام، كما تشير المادة 9 من المرسوم التنفيذي أن إدارة الجمارك تقرر رفع المنع من استخدام نظامها المعلوماتي حينما يسوي المتعامل وضعيته بالنسبة لسبب منعه.

أسامة س.

 

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