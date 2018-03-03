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إطلاق خدمة جي.بي.أس لتقريب الصيدلي من المواطن

مجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة يدعو إلى احترام أوقات المناوبة الليلية

  03 مارس 2018 - 21:30   قرئ 73 مرة   0 تعليق   الوطني
مجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة يدعو إلى احترام أوقات المناوبة الليلية

دعا كل من مجلس أخلاقيات الصيدلة والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص ومديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر العاصمة الوكالات الصيدلانية إلى احترام القوانين سارية المفعول والمحددة لأوقات المناوبة الليلية، مشيرا إلى إطلاق خدمة جديدة بعد تهيئة خارطة وطنية للصيادلة عبر الوطن، تتمثل في التعرف عن الوكالة المعنية بالمناوبة الليلية وخلال أيام العطل.

 

دعا رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة لطفي بن باحمد، خلال يوم تحسيسي، جميع الوكالات الصيدلانية التي تنشط على مستوى ولاية العاصمة والتي يبلغ عددها 924، إلى ضرورة احترام القرار الوزاري المؤرخ في 20 أوت 2014 المحدد والمنظم للمناوبة الليلية وخلال أيام العطل والمناسبات الوطنية والدينية، مشيرا إلى تعرض أصحابها إلى إجراءات ردعية في حال مخالفة هذا القانون، مشددا في ذات السياق على أهمية احترام هذه المهنة التي تقدم خدمة عمومية وإلى ضرورة التعريف بموقع واسم الوكالات الصيدلانية حتى يتسنى للمواطن اقتناء الأدوية الضرورية خارج أوقات العمل المعتادة.

كشف بن باحمد عن عزم الوزارة الوصية بالتعاون مع مجلس أخلاقيات المهنة والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، إطلاق خدمة جديدة بعد تهيئة خارطة وطنية للصيادلة عبر الوطن تتمثل في التعرف عن الوكالة المعنية بالمناوبة الليلية وخلال أيام العطل عن طريق نظام  جي.بي.أس  لتقريب الصيدلي أكثر من المواطن.

من جانب آخر، كشف رئيس النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات  سنابو  مسعود بلعمبري أن الصيدلي هو الضامن لتقديم الأدوية للمريض خلال الفترة الليلية بعد غلق كل المؤسسات الصحية، مضيفا أنه مجبر على القيام بهذا النشاط بحكم المهنة والقانون.

من جانبه، أكد مدير الصحة لولاية الجزائر محمد ميراوي أن المديرية، وبعد عدة اجتماعات والقيام بعمليات تفتيش، لاحظت اختلالات في تأدية المناوبة الليلية، مما أدى إلى تسجيل فوضى في تسيير هذه المناوبة الليلية، موضحا بأن المديرية قامت بتسهيلات عدة على غرار تمديد ساعات العمل إلى غاية الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة مساء ليتسنى للمواطنين اقتناء الأدوية، مشيرا إلى أهمية توفير الجانب الأمني لحماية الوكالات المناوبة من مختلف الاعتداءات.

يذكر أن القرار الوزاري المؤرخ في 20 أوت 2014 ينظم ويحدد المناوبة الليلية للصيادلة الخواص مرة واحدة شهريا على مستوى كل مقاطعة إدارية ويمكن للصيدلي المعني، في حال وجود أسباب تمنعه عن القيام بهذه الخدمة، أن يقدم مراسلة إلى مديرية الصحة ومجلس أخلاقيات المهنة ليتم تعويضه.

عبد الله بن مهل

 

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