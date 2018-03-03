العقوبة الجزائية تصل إلى 3 سنوات حبسا... قانونيون:

الاستيلاء على نصيب أي وريث بطرق احتيالية يعتبر سرقة

أفاد محامون معتمدون لدى مجلس قضاء العاصمة، بأن قانون العقوبات الجزائري واضح في مسألة الميراث، ويستمد مواده من الشريعة الإسلامية التي لا تفرِّق بين المرأة والرجل، ولكل واحد منهما نصيبه الشرعي، معتبرين أن أي تزوير أو إدلاء كاذب بخصوص نصيب المرأة أو أي وريث شرعي يعاقب عليه القانون في مواده الجزائية باعتباره سرقة.

تنص المادة 363 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات، الشريك في الميراث أو المدعي الذي استولى بطريقة الغش على كامل الإرث، أو جزء منه قبل اقتسامه، وتكون عقوبات صارمة ضد مرتكبي الجرائم والتجاوزات غير القانونية ، وتقصد هذه المادة أن كل شخص وريث يستولي بطريقة أو بأخرى على أموال التركة عن طريق الغش والتدليس قبل قسمة الميراث يتابع على هذه الجريمة، وتتم الإجراءات بطلب أمام قاضي التحقيق بادعاء مدني من طرف الورثة المتضررين، بحكم أن القانون واضح في هذه المسألة، حيث يمنح الميراثَ للورثة الشرعيين عن طريق عقد الفريضة، وبعد تقديم شهادة نقل الملكية يتم تعيين خبير لإجراء القسمة، يطبق فيها النصيب الشرعي لكل فرد سواء كان رجلا أو امرأة. وأوضح رجال القانون بحكم خبرتهم في المجال أن الكثير من المشاكل التي تعاني منها الأسر الجزائرية تكون بسبب الميراث، وأن التلاعب غالبا ما يكون في الفريضة، حيث يتم إقصاء البنات منها عن طريق التزوير بأي طريقة، ولو اضطرهم الأمر إلى استخراج شهادة وفاة لهن وهن أحياء، وهي عينة عن قضية طرحت على القضاء قبل سنوات. في سياق آخر، هناك مناطق في الجزائر تحكمها الأعراف والتقاليد وتحرم المرأة من نصيبها، وتجدها ترضخ للأمر الواقع ولا تفكر في المطالبة بحقها، خاصة أن تلك المناطق تكون فيها المعتقدات أقوى من القانون الذي يعتبر ذلك باطلا، باعتبار أن المرأة لو طالبت بحقها فإن القانون سيكون لصالحها.