بعدما برّأ طليبة سعداني وسلال وطلب الصفح

قبضة حديدية بين بن زعيم وولد عباس بسبب بن غبريت

تعفّنت الأوضاع في حزب الأفلان، بعد إحالة السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، على لجنة الانضباط، بعدما كانت تتّجه نحو الانفراج، بعد الجلسة التي مثُل خلالها النائب بهاء الدين طليبة، أمام اللجنة، طلب فيها الغفران من قيادة الحزب، ودافع عن الوزير الأوّل الأسبق عبد المالك سلال وكذا الأمين العام السابق عمار سعداني.

أوردت مصادر أفلانية لـ المحور اليومي ، أنّ النائب المثير للجدل، بهاء الدين طليبة، قد برّأ ذمّة الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، وكذا الأمين العام السابق للأفلان، عمار سعداني، من أنّهما كانا يحرّكانه لميلاد تنسيقية وهمية لمساندة العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، هذه العهدة التي بدا واضحا أنّ قيادة الأفلان، تلقّت أمرا من الرئاسة بعدم الحديث عنها بتاتا، ذلك أنّ الرئيس بنفسه لم يقرّر الترشّح إلى غاية اليوم. وذكر طليبة، خلال مثوله أمام لجنة الانضباط، أنّه يعتذر رسميا للرئيس ويعتذر من أعضاء اللجنة المركزية وقيادة الأفلان، وأن مبادرته لم تكن من بنات أفكار سلال أو سعداني أو ايّ شخصية وطنية أخرى. المثير للتساؤل، هو السبب الذي دفع ببهاء الدين طليبة، الذي دخل في صراع مع جمال ولد عباس، منذ مجيئه إلى كرسي الأمانة العامّة، لإعلان ميلاد تنسيقية وهمية لدعم العهدة الخامسة، متجاوزا قيادة الحزب وهياكله التنظيمية، بالرغم من علمه المسبق بأن الأمين العام قد وجّه تعليمات صارمة بعد الانتخابات المحلية الماضية، بعدم التطرّق إلى العهدة الخامسة، لأنها في علم الغيب . هذه التعليمات، التي يبدو أنّ مصدرها الرئاسة في حدّ ذاتها. وهو ما يعزّز تعليقات الأحزاب المعارضة وكذا بعض الشخصيات السياسية، بخصوص الولاء لرئيس الجمهورية، وبأنه تحوّل إلى سجلّ تجاري يستعمله كلّ من يريد قضاء حوائج خاصة أو له مصالح شخصية. في السياق، وبعدما أقفل ولد عباس، صفحته مع بهاء الدين طليبة وسوّى وضعية محمد جميعي، انفلت عضو آخر من اللجنة المركزية، السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، الذي أطلق تصريحات معارضة لموقف قيادة الأفلان، من ملف الجبهة الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية، وطالب بعزل وزيرة القطاع نورية بن غبريت. وهو التصريح الذي استدعى طلبه عاجلا للمثول أمام لجنة الانضباط. وقابل بن زعيم قرار قيادة الحزب، بالتهجّم على الأمين العام، جمال ولد عباس. واتّهمه بـ محاولة إسكات صوت سيناتور يكفل له الدستور التعبير عن موقفه حرا . وقال بن زعيم، في رسالة نشرها على صفحته الرسمية عبر فايسبوك ، إنه تعجبت وتأسفت مليون مرة من قرار الأمين العام للحزب جمال ولد عباس بعرضي على لجنة الانضباط للحزب بعد ان أبديت رأيي عضو مجلس الامة وطالبت من رئيس الجمهورية بإقالة بن غبريت لما آلت اليه أوضاع القطاع وبقرارها عزل الآلاف من الأساتذة . وقال السيناتور بن زعيم، إنه سيمثل أمام الانضباط وسيشرح لأعضاء اللجنة المركزية الحيثيات فيما تعلق بهذا الموضوع بكل محبة وسرور.