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بعد أن حددت وزارة التعليم العالي تاريخها

الأطباء المقيمون يُقاطعون امتحانات التخصص

  03 مارس 2018 - 21:47   قرئ 79 مرة   0 تعليق   الوطني
الأطباء المقيمون يُقاطعون امتحانات التخصص

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تاريخ انطلاق امتحانات التخصص بالنسبة للأطباء المقيمين، وهو الأمر الذي اعتبره هؤلاء إخلالا بما جاء في اللقاء الذي جمعهم بمسؤولي وزارة التعليم العالي منذ 10 أيام، فيما يتعلق بتأخير مواعيد الامتحانات الى غاية الفصل في مطالبهم بشكل نهائي وهو ما تم الاتفاق عليه، يأتي هذا في الوقت الذي أكد هؤلاء مقاطعاتهم لامتحانات التخصص.

 

تفاجأ الأطباء المقيمون أمس، بعد تلقيهم رزنامة امتحانات التخصص التي تم تحديدنوعد انطلاقها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية من الـ 18 مارس الجاري وإلى غاية من شهر أفريل المقبل، يأتي هذا أيام فقط من اجتماع ممثلي الأطباء بمسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جلسة من أجل مناقشة العديد من المواضيع، ابرزها تأجيل وتأخير موعد انطلاق الامتحانات إلى غاية الانتهاء بشكل كلي من قضية المطالب المرفوعة وافتكاكها وهو ما تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين، غير ان الأمور سرعن ما تغيرت، وتم الإعلان عنها بداية من 18 من الشهر الجاري.

من جهته، قال فؤاد سعدي طبيب مقيم في اتصال بـ  المحور اليومي  أمس، إن ما يحدث لم ولن يعمل على كسر مطالب الأطباء المقيمين بل على العكس تماما بالنظر إلى تواصل اضرابهم الذي تجاوز الأربعة أشهر ومازال مستمرا، وأضاف ذات المتحدث أن إخلال وزارة التعليم العالي بالاتفاق والنقاط التي تم التفاهم بشأنها حول مواعيد الامتحانات سيقابله لا محالة مقاطعة معظم الأطباء المقيمين وعلى المستوى الوطني لامتحانات التخصص هذه كرد على الوزارة من جهة وكذا لافتكاك المطالب المرفوعة من جهة أخرى، منوها أن أبواب الحوار مع وزارة الصحة باتت شكلية وبالتالي فإن مراسلاتهم اليوم ستكون موجهة لرئيس الجمهورية.

للإشارة، فقد دخل الأطباء المقيمون في إضراب مفتوح منذ أكثر من أربعة أشهر إلى غاية اليوم، مع تنظيم مسيرات وطنية للضغط على الوصاية استدعت تدخل العديد من القطاعات من اجل احتواء الوضع إلا أنه لا جديد يذكر -لحد الساعة- في انتظار ما ستفرج عنه لقاءات الأيام القليلة القادمة.

أمينة صحراوي

 

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