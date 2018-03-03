بدوي يؤكد تعميم الفكرة على كل ولايات الوطن

الحكومة تُجدد دعمها للمؤسسات الناشئة بهدف تنويع الاقتصاد الوطني

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم نور الدين بدوي، أنّ مصالحه تتجه إلى تعميم فكرة المؤسسات الناشئة عبر كافة ولايات الوطن، حيث ستفتح هذه الأخيرة أبوابها لأصحاب المشاريع الناشئة للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، مع توفير كل الإمكانيات لهذه المؤسسات الناشئة لتحقيق النجاح.

أكد وزير الداخلية في كلمته بمناسبة الطبعة الثانية لملتقى الجزائر للشركات الناشئة، أن جميع التوصيات التي يخرج به هذا الملتقى سيؤخذ بعين الاعتبار من أجل استقطاب الطاقات الشابة الخلاقة للثروة وتشجيعهم ومرافقتهم لإنشاء مؤسسات مصغرة تساهم لامحالة في تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكداً أنّ الحضور المكثف لأعضاء الحكومة خاصة القطاعات ذات الصلة لهو خير دليل على تشجيع هذا المسعى. من جهته، أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن وزارته ستنظم الطبعة السابعة من الصالون الوطني للتشغيل في 21 مارس الجاري والتي ستحتفي بالمؤسسات الناشئة من خلال شعارها المؤسسة الناشئة النجاح بالابتكار ، منوها بدور مثل هذه اللقاءات التي ستعطي دفعا إضافي للجهود المبذولة من طرف الدولة في تنمية الروح المقاولاتية لدى الشباب، مشيدا بقصص النجاح التي أثمرتها الطبعة الماضية، حيث تمكن الشباب من حاملي الافكار من تجسيد مشاريعهم وأسسوا لشراكات تم ربطها، مشددا في ذات الصلة على بذل المزيد من الجهود في اطار التنسيق ما بين القطاعات الوزارية المعنية لمرافقة الشباب اصحاب المشاريع في مرحلة الدخول في النشاط لتوسيعه وتحسين الاداء وحتى تكون هاته المؤسسات المصغرة أساس الشبكة الوطنية للمؤسسات المصغرة وشبكة المناولة مذكرا بما تقدمه أجهزة دعم وتشغيل الشباب حاملي المشاريع وامتيازات مختلفة تتمثل في قروض وتمويل بدون فائدة فضلا عن الامتيازات الجبائية وشبه الجبائية. من جهته، أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ خلال هذه الطبعة عن دعم حاملي المشاريع من خلال اجراءات تحفيزية تهدف إلى تسهيل خلق المؤسسات الناشئة حيث تمكنت من تخفيف الاجراءات البنكية وتخفيض قيمة المساهمة المالية رفع قيمة القروض الممنوحة بدون فوائد ومنح جزء من الطلب العمومي لفائدة المؤسسات الصغيرة ومباشرة مصالحه بمعية مختلف القطاعات الوزارية المساهمة في تجسيد عدة مبادرات من أجل دعم المقاولاتية وهو ما مكن المؤسسات الناشئة والمؤسسات المبتكرة لجلب مختلف الكفاءات الجزائرية ناهيك عن الاجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل عصرنة الادارة والخدمات المقدمة إلى المواطنين، حيث بات أصحاب هده المؤسسات الناشئة تحمل مخطط عمل ويمتلكون ويقدمون حلول رقمية مكنت من فتح مناصب شغل وتنويع الاقتصاد الوطني حيث كان للندوة الأولى التي نظمت السنة الفارطة تأثيرا كبيرا يتمثل أساسا في اطلاق برامج تسريع المؤسسات الناشئة الدي سجل مدينة الجزائر في ديناميكية المدن الذكية وابرام صفقات خدمات واستثمارات بين المؤسسات الناشئة والمتعاملين الاقتصادين وتعيين مستشار لدى ولاية الجزائر ويتعلق الامر بالدكتور رياض حرطاني متحصل على دكتوراه في الدكاء الصناعي، اين تم تكليفه بإدارة مشروع الجزائر المدينة الذكية وأشار زوخ ان الطبعة الثانية للمؤسسات الناشئة التي تحمل برنامج ثري وبمواضيع ذات تأثير اقتصادي اكثر، حيث شارك في هده الندوة 400 شاب وشابة حاملي مشاريع الابتكار للمساهمة في تصنيف الجزائر العاصمة ضمن المدن الذكية لتحسين ظروف العيش في المدينة.