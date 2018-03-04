رياح قوية وزوابع رملية تضرب 9 ولايات اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تؤدي إلى عواصف رملية ورداءة في الرؤية بالولايات الجنوبية والولايات الغربية.

وحسب خريطة اليقظة تضع تنبيها من المستوى الثاني خاص باستمرار هبوب رياح قوية نسبيا تؤدي لزوابع رملية ورداءة في الرؤية وهذا إلى غاية السادسة من مساء اليوم.

وتتمثل الولايات المعنية في كل من الأغواط، غرداية، الوادي ، ورقلة، إيليزي، أدرار وبشار كما وضعت كذلك تنبيها من المستوى الثاني خاص بهبوب رياح قوية نسبيا بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال وإلى غاية الساعة التاسعة ليلا و هذا بكل من ولايتي وهران ومستغانم.