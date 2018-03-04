بن غبريت :” أغلب الأساتذة المضربين عادوا للأقسام”

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن أغلب الأساتذة المعنيين بالعزل الإداري عادوا إلى الأقسام للتدريس.

وقالت الوزيرة، أن 154 أستاذ قدم الطعن لدى مصالح مديرية التربية بولاية البليدة من أصل 580 أستاذ، عزل بسبب الإضراب فيما بقى 436 أستاذ لم يدمج في الولاية بعد.

وأكدت الوزيرة بن غبريت، أن المسؤولية الفردية يتحملها كل استاذ بتقديمه الطعن بشكل شخصي حتى تسوى وضعيته و يعاد ادماجه مشيرة إلى” أنه من لم يدخل في الصف لن يكون له الحظ في تسوية وضعيته.”

وأضافت بن غبريت، أن 19 ألف أستاذ مضرب على المستوى الوطني و معني بقرار العزل الإداري بسبب الإضراب، عادوا للأقسام.