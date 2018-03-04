فيما تمرد 154 منهم على المكتب الولائي لـ كنابست

426 أستاذ مضرب بالبليدة يرفضون الالتحاق بمناصب عملهم

بدأت وزيرة التربية نورية بن غبريت كسب معركة فضح مناورات مكتب الكنابست بالبليدة، بالتحاق 154 أستاذ مضرب بمقاعد الدراسة، في انتظار استئناف باقي المضربين الذين تبقى مطالبهم غامضة رغم أن المكتب الوطني لهذه النقابة دعا الأساتذة المنتمين لصفوفها إلى استئناف الدراسة.

أوضحت وزيرة التربية نورية بن غبريت أن 426 أستاذ فقط من أصل 19 ألف أستاذ مضرب على المستوى الوطني لم تتم إعادة إدماجهم بعد بسبب عدم تقديمهم طعونا لتسوية وضعيتهم، إلى جانب استئناف 154 أستاذ مضرب من أصل 580 مسجل بولاية البليدة عملهم، بعد إيداعهم طلب إعادة إدماج، حسبما كشفته عنه وزارة التربية الوطنية أمس، مشيرة إلى عدم شطب أي أستاذ مضرب بشرط إيداع طلب اعادة إدماج في أقرب الآجال.

أكدت بن غبريت على هامش زيارتها إلى ورشات عمل خاصة بالمفتشين أمس، أن من بين 19 ألف أستاذ مضرب على المستوى الوطني، لم يلتحق 426 منهم بمناصب عملهم بعد، لأنهم لم يقدموا طعونا فردية لدى المؤسسات التي يشتغلون بها أو لدى مديريات التربية بهدف دراسة طعونهم أمام اللجنة متساوية الأعضاء من أجل إعادة إدماجهم، وأضافت ذات المتحدثة أيضا أن من بين 580 أستاذ معني بهذه القرارات تم إدماج 154 منهم فقط لحد الآن بسبب عدم تقديم الآخرين للطعون، داعية الأساتذة المعنيين إلى تقديم طعن في أقرب وقت، مؤكدة أن عددا من الأساتذة المضربين الذين شملهم قرار العزل قد تمت إعادتهم إلى عملهم من طرف مؤسساتهم، وأوضحت الوزيرة أن حالات الشطب التي وصلت إلى المراقب المالي والتي تخص ولاية البليدة هي التي لم تتم تسويتها كليا لحد الآن . وأشارت بن غبريت إلى أن الأساتذة الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم تقع المسؤولية عليهم وتستحيل إعادة إدماجهم. من جهته، قال المفتش العام بوزارة التربية مسقم نجادي إنه لن يتم شطب أي أستاذ مضرب شرط إيداع طلب إعادة الإدماج، داعيا الذين لم يودعوا هذه الطلبات بعد إلى القيام بها في أقرب الآجال، بعدما أمرت وزارة التربية الوطنية جميع مدراء التربية بتسهيل إعادة إدماج جميع الأساتذة المضربين على مستوى مؤسساتهم، من الذين لم يتلقوا بعد الإشعار بالشطب إضافة إلى الأساتذة المضربين الذين أودعوا طعونهم بعد تلقي الإشعار، أما بالنسبة للأساتذة المشطوبين الذين لم يودعوا بعد طعونهم فتلقى مدراء المؤسسات تعليمات بتسهيل إيداع الطعون وإعادة إدماجهم فورا. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس في القطاع ثلاثي الأطوار كنابست قد قرر عقب دورته الاستثنائية المنعقدة الثلاثاء الماضي وقف الإضراب المفتوح الذي شرع فيه الأساتذة منذ تاريخ 30 جانفي الماضي.